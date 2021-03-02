利福國際去年純利大幅倒退92%　不派末期息

公司指出期內業績大減主因，包括：(1)集團收入下跌43.7%，此乃由於集團店舖的顧客人流受到遏制疫情措施的影響而大幅減少所致；(2)投資收入大幅下跌乃因集團的金融投資錄得按市值計價公平值虧損3.338億元；及(3)集團投資物業錄得公平值虧損4.181億元。集團百貨店業務應佔溢利淨額為8.012億元，按年下跌50.9%，因為疫情下消費者需求疲弱，銷售及收入大幅下跌，以及集團於年內為與業務夥伴共渡時艱而提供之佣金／租金寬免所致。

其中銅鑼灣崇光旗艦店全年銷售額下跌36.2%。自去年11月下旬以來，因應疫情，政府實施更為嚴格的遏制措施，第4季假日購物旺季的客流量大受打擊，對公司業務造成不利影響。因此，全年整體客流量下跌38.7%。

業績報告中又指，展望未來，集團繼續對香港零售市場的前景繼續抱持悲觀的態度，預期今年對香港經濟而言仍將充滿挑戰。疫情的不可預測性，將使集團難以預測本地零售市場在中期內復甦的時機及規模。在香港商業信心低迷及就業市場惡化的情況下，飽受打擊的零售業可能仍須承受壓力。