特斯拉歐洲市場節節敗退　上月市佔率跌至3.5%

歐洲汽車產業分析師Matthias Schmidt發布今年1月份汽車市場報告，特斯拉(Tesla)對包括歐盟、英國、挪威及冰島等18個主要歐洲市場合共出貨1,619輛電動車，市佔率約3.5%，較去年同期有所下滑。

特斯拉於2019年以10.9萬輛交車量，在歐洲電動車市佔達31%。然而，隨着2020年多家車廠進軍電動車市場，特斯拉在歐洲的交車量已落後福士，以及雷諾、日產、三菱所組成的電動車聯盟。

特斯拉去年交車量約9.8萬輛，較2019年大跌10%；歐洲市佔率下滑至13%。Schmidt表示，特斯拉除了面對歐洲車廠步步進迫，過去12個月的滾動交車量亦已落後南韓車企現代與起亞，即歐洲目前第三大受歡迎的電動車集團。

Schmidt續稱，1月份福士穩坐歐洲電動車市場龍頭，交車量為10,193輛，市佔率超過22%。由快意佳士拿(Fiat Chrysler)與標緻雪鐵龍(PSA)組成的Stellantis居第二位，市佔率19%。第三名的現代集團市佔率約13%；第四位為戴姆勒集團(Daimler)。