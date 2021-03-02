研究指疫情下女性育兒與工作負擔更重！你認同嗎？

外電引述研究顯示，在許多全球最富裕的國家，新冠肺炎疫情徹底改變女性的職場收入，原因是育兒負擔增加，以及女性佔多數的領域流失了工作機會。

報道引述PricewaterhouseCoopers(PcW）的年度「女性工作指數」(Women in Work Index)最新報告，調查了經濟合作與發展組織(OECD)內的33個成員國，發現在去年失業率攀升的24個富國之中，有17國的女性比男性更可能失業。

報告指出，比起男性較可能佔多數的金融業，行銷和溝通等女性居多數領域的工作機會更可能流失，這種經濟衰退造成一種不利於女性的兩性差異。此外，女性每周平均比男性多花7.7小時在無薪酬的育兒工作上，相當於上第2個幾乎全職的班，而且有可能迫使一些女性完全放棄有薪工作。

報道引述該公司高階經濟學者Larice Stielow指出，雖然經濟復甦後，工作機會會回來，但不一定是同樣的工作。如果不採取政策去直接處理不平等的育兒負擔、讓更多女性進入有經濟前景的職場，女性就只能取得工時較短、較不需技術、薪資較低的工作。

報告預估，在職場實現兩性平等的進展，要到2022年才會開始恢復。屆時，如果富國想在2030年之前追上先前錯失的進度，進展步伐也必須加快兩倍。報告呼籲，政府和企業應改善女性進入增長中領域的管道，例如人工智能和再生能源。