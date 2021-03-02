穆迪下調皇冠度假集團信用展望至「負面」

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，公司最新被國際評級機構穆迪下調其信用展望，由「檢視中」轉為「負面」，確認皇冠度假集團發行人評級為「Baa3」，屬中等信用風險的最低級。

穆迪解釋，雖然皇冠有潛力維持其投資級信用評級，並且願意和有能力去彌補監管機構所指出的過錯，但無可否認，皇冠要滿足監管機構要求，並挽回其澳洲悉尼賭牌，過程將會漫長和複雜。

皇冠屢被監管機構介入，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多家澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(俗稱疊碼仔)或涉嫌販毒。

新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)遂於2019年起，委任專員調查皇冠有否違規，並進行多場聆訊，決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。最終公司2月16日收到ILGA來信，指當局根據調查專員的報告，指皇冠不再適合啟動其在該省的賭牌。這導致其耗資22億澳元(逾131億港元)的悉尼新物業內的賭場開業無期。

事實上，公司在澳洲餘下兩家賭場皇冠墨爾本和皇冠珀斯的賭牌，也被所屬省份的監管機構調查中，亦有機會被監管當局褫奪賭牌。