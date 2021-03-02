全美270家Apple商店齊開門營業　近一年首次

蘋果公司(Apple)發言人證實，全美國270家蘋果商店均在周一(1日)營業，為去年春季因應新冠肺炎疫情關閉商店以來，Apple美國商店首次全數開門營運，連最後關閉的德州商店也在周一重開，刺激股價大漲逾5%。

隨着病例減少及開始疫苗接種，美國開始脫離封鎖、重啟經濟。然而，並非全美的Apple商店均完全開放予顧客入內參觀選購，顧客仍須上網確認要前往的商店狀態，部分採來客預約方式，或者提供的服務仍有限。

Apple去年3月13日宣布，關閉中國境外所有商店，當時原本預期僅關閉至3月27日就可重啟。由於往後疫情無法好轉，只能持續關閉數月之久。

為了對應疫情，Apple嘗試新的商店服務，包括只接受預約服務或採購，以及「快速取貨」選項，讓顧客快速進出店內。另外，Apple也開始要求客人在店內佩戴口罩，並實施健康和安全準則。

環顧全球，法國12家及巴西2家Apple商店仍處於關門狀態，另外2家位於墨西哥的Apple商店預計周二重啟。

即使關閉商店，也不妨礙Apple銷售產品，尤其是透過網路商店的銷售，因為該銷售管道一直都在運作中。然而，公司CEO庫克近日表示，倘若去年購物假期時實體商店得以開啟，銷售成績應該可以更好。