中泰國際：通脹是假　買點是真…

券商中泰國際分析師紀春華表的研究報告指出，春節之後，港股、A股及美股均出現一輪調整，主要由於通脹預期上行，大宗商品價格走高，10年期美債利率也上行突破了1.3%，再通脹交易抬頭。股票市場對此作出了負面反應，尤其是前期漲幅較大，估值較高的標的，出現了一輪較大調整。但該行指出，通脹上行，並不一定導致估值下行，而是需要從背後的原因着手，作出區別應對。

該行認為，在經濟復甦階段的早期，由於經濟活動的擴張帶動的供需短期失衡，推升了物價。在這種情況下的通脹屬於良性的，且水平不高，有利於企業擴大收入，增加盈利。較高的盈利增速能夠抵銷無風險利率的溫和上升，且貨幣當局也樂於看到此種局面，不會主動收縮流動性。但當經濟的溫和增長在過剩的流動性推動下，轉變為過熱的名義增速，通脹也隨之進入較高水平，貨幣當局為了穩定物價而採取主動收縮流動性的政策，才會真正開始損害估值，形成股債雙殺。

報告又指出，從美聯儲1月的聯儲局會議紀要，以及聯儲局主席鮑威爾近期的公開講話都可以看出，該局目前的首要目標仍是充分就業，「就業市場有很多疲軟，要實現充分就業還有很長的路要走」，而「美國經濟可能需要三年多時間才能實現美聯儲2%的通脹目標」。因此，在目前美國經濟復甦階段，聯儲局不會主動收縮流動性。目前的收益率上行，更多反映的是經濟復甦預期，而非流動性收緊預期，對股市負面影響有限。在現階段，一旦市場出現對於通脹上行的擔憂而導致下跌，可能就是階段性的買入時點。

隨着市場進入年報季，業績超預期或成為近期市場上行的潛在催化劑。該行指出，港股去年預測盈利呈現逐漸下跌趨勢，但下半年跌幅已經開始趨緩。去年預測盈利增速大幅下降，今年預測盈利增速則明顯反彈。今年恒指及國指預測盈利增速分別大幅反彈19.2%及11.1%。自去年6月以來，國指成分公司盈利預喜38次，盈利預警77次，盈警較盈喜佔比高出34個百分點。從時間分布來看，盈警主要集中在半年報期間。去年9月以前，盈警佔比77.6%，較盈喜高出55.2個百分點。而接近年報季，盈警佔比僅為46.2%，已經低於盈喜佔比。

分析過去10個年報季港股公司的數據，從業績後一個月股價表現來看，盈利超預期排名前30位股票平均回報達到1.2%，高於後30位股票1.7個百分點。可見，在業績期集中選取業績穩定超預期的股票組合，能夠帶來超額收益。

關於恒指擴容諮詢結果基本與建議內容相符，100只成分股數量超預期。該行認為，恒指擴容能夠更準確的反映港股目前向新經濟靠攏的趨勢，有利於港股估值的提升，增加港股在全球資產配置中的比重，是中長期利好港股的催化劑。