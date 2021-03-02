傳螞蟻集團無懼壓力　拒全面交出客戶數據

外媒報道，螞蟻集團的招股計劃去年11月遭中國監管機構喊停，有指其將全面轉型為受中國人民銀行監管的金融控股公司，但最新有消息指，該集團無懼壓力，僅向人行交出一小部分消費者數據。

報道指出，螞蟻集團擁有5億貸款客戶的資料，已答應交出部分客戶的身份、每月借款額和還債狀態等資料，給國家支持的數據庫，但在中國官方的強烈壓力下，該集團仍僅交出一小部分的數據，且人行對螞蟻集團分享數據的進程並不滿意。

消息指，螞蟻集團分享的數據缺乏細節，而且該公司分享數據的次數也不多。雖然該集團每月都會向人行的徵信中心，提交簡明的匯總後客戶交易記錄，但內地當局認為，就風險管理的角度而言，1個月提交1次的頻率太低了，因為1個月借款1次的人，與有10次借款記錄的人的風險狀況不同」。

另外，該集團已同意以循序漸進的方式，與人行徵信中心共享其在「花唄」、「借唄」金融服務中的消費信貸數據。

據報，人行長期以來，一直希望能創建一個信用數據庫，用以幫助大型國銀在消費者貸款違約率增加之際，進行信用評估。人行也曾透露，其擔心濫用市場壟斷的網絡領導平台，會不當收集和控制消費者數據。

不過，該集團則以隱私法規為由，稱該公司必須先獲得用戶批准，才得以將客戶數據交給人行，且該公司只有一小部分客戶，同意分享數據。此外，該集團亦因擔心嚇怕客戶，而不願實施人行推動的措施，也就是將要求消費者同意共享數據，作為使用集團服務的條件。