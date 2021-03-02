歐元偏軟　道期跌137點

美匯指數進一步升至91.28；港匯低見7.7588；離岸人民幣(CNH)弱見6.4836；美元兌日圓報106.84；歐元企1.2007；英鎊跌穿1.39水平，報1.3871。金價1,720美元水平上落。布油處63.06美元；紐油見60.09美元。比特幣表現反覆，最新報4.86萬美元。道指期貨跌137點。

●市後關注點

-18:00 歐元區2月消費物價指數(CPI)

-睇多3成！高盛上調騰訊目標價至929元。

●澳洲維持利率0.1厘不變，符合預期。

●歐洲已成全球最大電動車市場，惟銷售靠補貼支持。

●美國會委員會示警！依賴台灣代工將失去半導體優勢。

●國際清算銀行：散戶抱團助長市場動盪。

●嚴重缺貨！傳高通晶片出貨期延長逾30周。

●南韓電商Coupang擬赴美IPO，估值達3,900億元。

●華爾街對美股前景樂觀，美銀：2007年6月以來首現反指標信號。

●中美科技博弈，兩會擬戰略推動科技改革，減對外依賴。

●金價挫至8個月新低，中金：或進一步跌穿1,600美元。

●全美270家Apple商店齊開門營業，近一年首次。

●銀聯：債券基金今年回報難再有雙位數升幅。

●胡潤：全球十億美元企業家達3,228人，創歷史新高。

●中國經濟：

-國開行：今年戰略新興產業和先進製造業貸款額逾4,000億元人幣。

-傳螞蟻集團擱置向員工回購股份計劃。

-內蒙古就能耗雙控措施徵意見，擬禁虛擬貨幣挖礦項目。

-美國政府組聯盟制華，中國如何拆彈？

-分析：煤企債券發行10年最差，永煤違約事件打擊未退。

-郭樹清：房地產領域核心問題是泡沫較大。

-中銀保監：去年實現向實體經濟讓利1.5萬億元目標。

-中銀保監：香港的中外資金融機構不會執行美國制裁。

●報道指港府不排除進一步提高股票印花稅的可能性。

-港府指不排除再加股票印花稅，張華峰：勿再向金融界開刀。

●土地註冊處：2月住宅樓宇買賣合約總值按年升87%。

●維港滙I樓書上網，最細256方呎起，擬日內開價。

●黃竹坑站港島南岸第1期命名為晉環，2座提供800伙。