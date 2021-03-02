調查料24%公司未來10年實現碳中和

富達國際調查顯示，分析師料在未來十年內，將有24%的公司會實現碳中和，凸顯出各行業及區域對於環境、社會和治理(ESG)的關注日益提升。分析師估計，到了2030年將有三成的歐洲公司達到碳中和，而亞洲企業也在迎頭趕上，有23%的亞太地區企業可望於2030年實現碳中和的里程碑。

富達國際全球公司治理與永續投資主管陳振輝表示，在各行各業和不同區域，永續發展的議題一年比一年受到重視，疫情大流行更是加速了這種思維的轉變。今年有54%的富達分析師表示，他們所負責研究的大多數公司目前都有定期討論永續發展議題。相較之下，在2020年該比例僅為46%、而在2017年更只有13%。他續稱，該行的淨零碳排預測乃基於企業當前的計劃，隨着監管日趨嚴格，加上穩健的ESG做法成為吸引投資者資本的指標，預計該預測未來數年會進一步向上修正。

在負責研究中國大陸市場的富達分析師中，有25%表示大多數公司對ESG均日益重視，比例高於三年的約15%，這可能是企業對中國內地2060年淨零碳排放目標的第一步反應。

此外，富達的分析師調查發現，由於利率在低水平、實際收益率轉負，再加上支持性的財政政策，令基金經理人普遍對2021年企業的前景持樂觀態度，為2021年及之後的全球經濟增長復甦提供了有利的環境。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示，全球各國和不同行業的復甦步伐均有所不同，這取決於疫苗的推出以及新變種病毒的潛在影響。中國內地在2020年呈現的「先進先出」優勢，應可延續至2021年。在封鎖期間飽受打擊的產業，將會最能受惠於經濟重啟。疫情意想不到地凸顯了ESG議題的緊迫性。該行看到了在亞洲發展永續投資的機會，特別是透過正確的方法鼓勵公司披露ESG資訊。