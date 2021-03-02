防疫措施影響　稻香控股預警去年盈轉虧

該集團於報告年度所錄得之預期虧損，乃主要由於集團的收益較截至2019年12月31日止年度減少介乎35至40%；及於期間內表現不佳的餐廳的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損。

集團指出，於本期間內實施了更嚴格的社交距離措施，最終需暫停晚市堂食。此等措施嚴重打擊消費意欲，遍及整個餐飲行業。香港區的營運表現持續疲弱，但中國區的營運表現在下半年有所改善。改善主要由於管理層能及時設計一系列策略以減低疫情對香港區及中國區的影響。該等策略包括調整及改良外賣菜單，改良外賣包裝及充分利用各營銷網絡。此外，集團於2020年度獲得來自香港及中國內地政府之若干政府補助及補貼，其中來自香港政府之「保就業」計劃資助已直接用於支付僱員薪金及工資。