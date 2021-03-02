防疫措施影響 稻香控股預警去年盈轉虧
2021年03月02日 16:48
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稻香控股(00573)發盈利警告，預期截至2020年12月31日止12個月收入相較於2019年同期下降約35至40%，集團預期於本期間將錄得母公司擁有人應佔虧損約5,600萬至6,100萬港元，對比2019年同期則錄得母公司擁有人應佔溢利為1.25億元，此乃主要由於新型冠狀病毒的爆發及中港兩地隨後實施的防疫措施，包括餐飲業消費場所限制對集團自2020年1月以來的業務產生了影響。
該集團於報告年度所錄得之預期虧損，乃主要由於集團的收益較截至2019年12月31日止年度減少介乎35至40%；及於期間內表現不佳的餐廳的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損。
集團指出，於本期間內實施了更嚴格的社交距離措施，最終需暫停晚市堂食。此等措施嚴重打擊消費意欲，遍及整個餐飲行業。香港區的營運表現持續疲弱，但中國區的營運表現在下半年有所改善。改善主要由於管理層能及時設計一系列策略以減低疫情對香港區及中國區的影響。該等策略包括調整及改良外賣菜單，改良外賣包裝及充分利用各營銷網絡。此外，集團於2020年度獲得來自香港及中國內地政府之若干政府補助及補貼，其中來自香港政府之「保就業」計劃資助已直接用於支付僱員薪金及工資。