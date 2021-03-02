【一手盤攻略】何文田Prince Central　精品豪宅鐵路盤

坐落豪宅地段、位處鐵路沿線、毗鄰地標購物商場，要找符合這些條件的優質物業，一點也不容易。新登場的何文田精品豪宅盤Prince Central，正正集各優點於一身，投資潛力不容忽視，立即跟你逐樣數。

Prince Central為單幢物業，提供101伙，戶型涵蓋開放式至四房，主打開放式及一房戶，實用面積由251至1,351方呎。太子道西有不少老牌豪宅屋苑，樓齡偏舊，單位開則大，兼無會所設施。但Prince Central正好填補市場上細單位的空缺，相信對年輕才俊極具吸引力。

至於交通方面，Prince Central相信亦會得滿分，港鐵東鐵線旺角東站近在咫尺。由樓盤步行不用1分鐘，即達旺角新世紀廣場電梯口，貫穿商場便到達旺角東站，步程只是短短幾分鐘。余成偉指，鄰近東鐵線的樓盤有一定投資潛力，東鐵線過海段目標在2022年首季通車，將來往返港島區就更方便，大大拉近與中環核心商業區距離。另外往來東九龍核心商業區亦很方便，如駕車前往啟德，只需約十餘分鐘車程。

消閒娛樂方面，除了旺角地標—新世紀廣場，要前往旺角朗豪坊以及九龍塘又一城亦很近，隨時隨地都可逛街購物。想貼地一點，由太子道西以至亞皆老街一帶，民生店舖及食肆林立；還有Prince Central對面就是花墟，閒時買鮮花布置家居，為生活增添樂趣。

以市區樓而言，Prince Central景觀亦不俗，樓盤一邊面向旺角大球場、大坑東遊樂場及花墟公園，另一邊則面向加多利山，不少中、高層單位都享開揚綠化景觀。想知項目更多優勢，立即去片！