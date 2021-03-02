【新盤追擊】何文田Prince Central展現豪宅魅力

何文田貴為傳統豪宅地段，知名度多年來屹立不倒，從環境以至鄰里，優點多不勝數，而據美聯物業首席聯席區域經理阮培華表示，這區近年更加多了一個優點，便是鄰近政府大力發展的九龍東，即香港第二個核心商業區（CBD2），由何文田前往啟德發展區、觀塘及九龍灣等地，僅約10分鐘車程，從而令這市區豪宅地段更具吸引力。

Prince Central一共提供101伙，戶型由開放式至四房戶，實用面積由251至1,351方呎，以細單位為主，景觀亦開揚，部分單位可望嘉多利山，又或者旺角大球場；而樓盤距離大型商場旺角MOKO僅半分鐘步程，食玩買一應俱全；另外，住客除了可以享用自身的會所外，步行5分鐘左右便可到達花墟公園、旺角大球場、及大坑東遊樂場等，隨時都可以舒展筋骨，把運動融入生活中。想知樓盤更多資訊，Click入視頻了解啦。