騰訊大鑊？人大代表建議規管微信支付手續費

朱列玉和騰訊主席馬化騰一樣都是代表廣東省的全國人大代表。

數據顯示，2019年銀行業金融機構佔據流動支付市場超過60%份額，第三方支付則佔據市場近40%份額。2021年1月20日，中國人民銀行發布了《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，旨在加強對非銀行金融機構的監督管理，規範非銀行支付機構的行為，對內地非銀行支付機構進行更審慎的監管。

朱列玉通過調研認為，微信支付收取的手續費明顯高於成本，也遠高於其他支付中介機構。在大部分行業，如餐飲購物行業，對於使用微信支付服務收取款項的商戶，微信支付一般會收取0.6%的手續費；在一些行業，微信支付的手續費少於0.6%，如在金融行業，微信收取的手續費是0.2%；在個別行業，例如網絡媒體類行業，微信對商戶收取的手續費甚至達到0.1%。而其他中介機搆，如證券交易所等一般按照成交金額收取0.01%的手續費。因此相較之下，微信支付對商戶收取的手續費過於高昂。

朱氏認為，微信支付是第三方支付機構，提供支付渠道，進行簡單的邏輯結算，方便資金流轉，而證券交易所還需要對證券市場中龐大的證券交易量和交易價格進行高精度清算，其要求的系統運作功能更為嚴格和多樣。同為交易平台，微信支付在提供較為單一服務和功能的情況下收取的手續費是證券交易所的20倍、60倍甚至100倍等，顯然不合理，也明顯高於其運作成本。

人行發布的《2019年支付體系運行總體情況》顯示，2019年銀行共處理電子支付業務2,233.88億筆，金額2,607.04萬億元。其中流動支付業務1,014.31億筆，金額347.11萬億元，按年分別增長67.57%和25.13%。非銀行支付機構發生網絡支付業務7,199.98億筆，金額249.88萬億元，按年分別增長35.69%和20.10%。

朱列玉稱，流動支付高速增長並滲透到了市民生活的方方面面，不論消費購物、交通出行、日常繳費等都會用到微信支付工具。對於微信支付向商家收取0.2%、0.6%等手續費、向用戶收取0.1%的提現費的行為，許多使用微信支付的消費者都提出了批評。

他認為，許多使用微信支付接受款項的經營者是中小企業、個人工商戶等，他們對費用支付比較敏感，讓他們承擔高額交易手續費會抑制他們參與到電子支付市場的積極性，不利於電子支付市場的健康發展。

為此，他建議，大幅度降低微信支付手續費，讓用戶者進一步享受電子支付發展的豐碩成果。這有助於激發市場主體活力，優化電子支付市場環境，促進電子支付蓬勃發展。