乘聯會：車用晶片技術成熟　供給隨新產能釋放

內地全國乘聯會秘書長崔東樹表示，從去年年底以來，車用晶片斷供一直處於風口浪尖，但目前總體壓力並不大，主因汽車零售價格相對穩定，沒有出現明顯的漲價趨勢，此反映庫存對應能力較強。而隨着工信部和國內電子企業全面推動晶片問題的緩解對策，作為技術極其成熟的車用晶片，供給的新產能會逐步釋放，車市銷量受到晶片短缺的影響不會太大。

他續指，大多數車輛和零部件停產都是由於微控制器單元(MCU)短缺，對於MCU等相對複雜的器件，晶片從訂購到發貨需時12至16周，用於車輛穩定係統的慣性傳感器更需26周，因此形成需求與供給的不匹配，中間的時間差問題應在第1季最為突出，但供應鏈受限情況可能會至少持續至今年第3季度。

不過崔氏又指出，晶片短缺影響到生產，再延伸到經銷商的終端庫存不足，推動零售價格上漲，這需要各環節的傳導效果充分體現，但目前終端價格沒有明顯變化，狹義乘用車價格走勢正常，目前車市促銷總體相對穩定。雖然目前有愈來愈多手機廠家的極度缺貨的信息傳出，但只要內地的晶片生產逐步恢復，在價格的調節下，這些產能會逐步釋放出來。隨着內地企業逐步的加大晶片生產，相信車用晶片的短缺在目前沒有造成行業太大缺貨影響，未來的影響也會逐步化解。