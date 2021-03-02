樓價UPDATES：滙景花園2月買賣按月升約七成

樓市交投旺勢持續，藍田滙景花園於2月錄22宗買賣，按月大升約七成，屋苑一個三房戶近日以888萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣香島5座中層B室，實用面積約1,055呎，套三房連儲物室間隔，開價月租約50,000元，議價後獲獲外籍客以月租47,000元市價承租，實用呎租約44.5元，業主於2018年1月份以約2,551.5萬元購入，租金回報約2.2厘。

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層D室，實用面積約271方呎，開放式設計，議價後由14,500元，減至13,000元獲區內客承租，實用呎租約48元，業主於2017年1月以約546.8萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.9厘。

●鰂魚涌太古城泰山閣連天台特色戶，實用面積706方呎，三房間隔，享單邊全海景，以1,655.6萬元交吉易手，實用呎價23,450元，新買家屬用家，原業主於2004年6月以403.8萬元買入，持貨17年帳面獲利1,251.8萬元。

●鰂魚涌太古城富山閣中層E室，實用面積593方呎，兩房間隔，於3月1日以1,050萬元放盤，放盤不足一日，即獲區內用家以1,000萬元獲承接，實用呎價16,863元，原業主於2009年2月以328萬元買入，持貨12年帳面獲利672萬元，期內單位升值逾2倍。

●北角賽西湖大廈錄3月首宗二手買賣，項目4座中層B室，實用面積約1,467方呎，套四房及工人房間隔，望園景，同區租客斥3,900萬元購入，實用呎價約26,585元，並連一個車位，原業主於1985年以約208萬元購入，是次轉手帳面獲利約3,692萬元，物業升值約17.8倍。

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九龍區

●將軍澳中心5座低層B室，實用面積約684方呎，套三間隔，原先叫價1,100萬元放盤，經議價後減價120萬元或約10.9%，最後以980萬元沽出，實用呎價約14,327元，新買家為父親，只睇一次樓，為小朋友出生做好準備入市。

●將軍澳東港城8座高層H室，實用面積623方呎，套三房間隔，吸引租樓8年之同區客承接，成交價940萬元，實用呎價約15,088元，原業主於2007年12月以305萬元購得，是次轉手帳面獲利約635萬，或升值208%。

●將軍澳東港城3座極高層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約524方呎，以約890萬元放盤不足1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約10萬元，以約880萬元成交，實用呎價約16,794元，新買家為區內換樓客，睇樓4次後承接。

●將軍澳慧安園3座高層C室，實用面積411方呎，於2月以650萬元放盤，一口價減價20萬元，即獲區外買家以630萬元承接，實用呎價15,328元，原業主於2014年8月以391萬元購入自住，持貨約7年帳面獲利239萬元，單位期內升值約61%。

●將軍澳新都城1期6座極高層F室，實用面積364方呎，兩房一廳間隔，俗稱「眼鏡房」間隔，開價698萬元，放盤一周即獲買家洽購，經議價後「一口價」減8萬元，以690萬元成交，實用呎價18,956元。

●將軍澳MONTEREY6A座高層C室，實用面積365方呎，一房間隔，去年5月開價740萬元，現微減5萬元，以735萬元易手，實用呎價20,137元，原業主於2017年3月以約491萬元買入，持貨剛剛4年轉手帳面獲利244萬元，單位升近50%。

●藍田滙景花園2月全月錄得22宗二手買賣，較1月13宗交投量上升約7成，其中2座低層H室，實用面積614方呎，三房間隔，最初開價928萬元，議價後以888萬元成交，實用呎價14,463元，新買家為外區租客。

●九龍灣德福花園G座頂層兩房戶，實用面積538方呎，吸引同區租客承接上車，經商議後由730萬元，調減22萬元，以708萬元成交，減幅約3%，實用呎價約13,160元，原業主於2014年4月斥資505.8萬元購得，轉手帳面獲利202.2萬元，或升值近40%。

●大角咀亮賢居高層A室，兩房間隔，實用面積約561方呎，以約920萬元放售約1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減至893.8萬元售出，實用呎價約15,932元，新業主為首置客，睇樓兩次後決定承接。

●西南九龍匯璽3B座中層E室，實用面積349方呎，一房間隔，以830萬元易手，實用呎價23,782元，業主於2017年12月以約685萬元買入，持貨滿3年，現沽貨帳面獲利145萬元離場，單位升值約21%。

●西南九龍匯璽1B座高層E室，一房間隔，實用面積約350方呎。以900萬元連租約放盤7個月後，獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約880萬元成交，實用呎價約25,143元，原業主於2017年3月以約691.7萬元購入，是次轉售帳面賺約188.3萬元，物業升值約27%。

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新界區

●西貢大網仔早禾山莊單號村屋全幢，建築面積2,100方呎，三房連套房間隔，天台面積約700方呎，原開價2,280萬元，減至1,995萬元沽售，減幅達12.5%，呎價9,500元。

●馬鞍山海典居錄本月首宗成交，屋苑5座高層D室，實用面積966方呎，三房連套房間隔，以1,500萬元易手，呎價15,528元。原業主於2010年以790萬元入市，持貨11年帳面獲利710萬元。

●馬鞍山迎海‧星灣御16座低層G室，實用面積783方呎，兩房間隔，以1,380萬元零議價易手，實用呎價17,625元。原業主持貨逾5年帳面獲利188萬元，單位升值約16%。

●大圍金禧花園3座中層B室，實用面積314方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價19,108元。原業主於2009年以159萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約441萬元，升值2.8倍。

●沙田新城市廣場1座中層A室，實用面積876方呎，三房連套房間隔，以1,569萬元成交，實用呎價17,911元。

●沙田御龍山5座低層D室，實用面積689方呎，三房連套房間隔，議價後以1,077萬元售出，實用呎價15,631元。原業主於2008年以560萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約517萬元，升值約92.3%。

●大埔太湖花園7座高層G室，實用面積355方呎，兩房間隔，放盤3個月減價32萬元，獲用家以538萬元承接，實用呎價15,155元。原業主於2017年11月購入上址，持貨3年多辣招鬆綁轉售，帳面獲利50萬元，單位升值約10%。

●粉嶺花都廣場9座高層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，原開價590萬元，放盤4個月，減至555萬元獲承接，實用呎價14,158元。

●粉嶺公屋華明邨耀明樓高層16室，實用面積485方呎，三房間隔，已補價自由市場價成交價455萬元，實用呎價9,381元。

●上水皇府山2月錄約4宗成交，屋苑5座中層F室，實用面積785方呎，三房連套房間隔，放盤約半年，以938萬元易手，實用呎價11,949元。

●荃灣華都中心低層5室，實用面積339方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價32萬元，以518萬元易手，實用呎價15,280元。買家為家庭客，睇樓逾半年，見上址價錢吸引，即把握機會入市。