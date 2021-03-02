何文田新盤最快周內開價　購買力續流向一手市

踏入3月，發展商全面啟動大規模推盤攻勢，多個市區新盤全速籌備開售。同時，多個銷售中樓盤亦爭相加推一直預留單位應市，業界料將吸引購買力繼續流向一手市場。

●何文田新盤Prince Central最快周內開價

九龍區新盤競爭激烈。新地代理副總經理唐錦江表示，何文田Prince Central積極部署推售，周二率先安排傳媒預覽一房示範單位，周內有機會開放其他類型示範單位予公眾參觀以及公布首張價單。

●何文田Prince Central一房示範單位首曝光！

●維港滙I樓書上網 最細256方呎起 擬日內開價

新盤推售速度加快。會德豐地產常務董事黃光耀表示，西南九龍維港滙I的樓書已剛上網，最快日內開價，首批主打一至三房戶。項目提供524伙，間隔由開放式至四房不等，實用面積介乎256至2,189方呎。當中開放式戶只有23伙，一房共110伙，主打兩房戶有222個，112伙為三房間隔，其他為四房或特色戶。

信和置業集團聯席董事田兆源稱，示範單位已近完成，日內安排傳媒預覽。他指出，今期三房樓王單位實用面積948方呎，無論大廳及睡房均屬向南維港海景。

黃光耀透露，山頂77/79 PEAK ROAD今(3月2日)將會公布新成交，反映豪宅需求殷切。

●黃竹坑站港島南岸第1期命名為晉環 2座共800伙

新盤供應源源不絕。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期，正式命名為晉環。該公司主席單偉彪表示，項目是逾30年來港島首個全新鐵路物業發展項目。由2座住宅大樓組成，玻璃幕牆的建築外形，每座設有34層住宅樓層，共提供800伙。

該公司銷售及市場推廣總監封海倫表示，樓盤單位間隔多元化，提供開放式、一房及兩房，以至三房及四房大戶，另設複式及不同特色戶，貼合不同家庭所需。項目現時正待預售樓花同意書，正式推出時間視乎預售樓花同意書的批出時間而定。

●山頂種植道洋房每月135萬元租出 呎租125元

傳統豪宅地段物業租售需求同樣殷切。由會德豐地產發展及夏利文物業負責租務的山頂項目11 Plantation Road，落實租出House 1洋房，實用面積10, 804方呎，月租金額135萬元，呎租為125元。

項目亦以招標形式推出2座洋房招租，包括House 2及House 3，實用面積分別為10,344及7,704方呎，首輪招標日期為3月9日，次輪為3月22日。該盤共提供7幢獨立洋房，其中3座為出租，實用面積約6,000至10,000方呎，可飽覽維港景致以及南區海景。

●山頂一手洋房以逾5.58億售出 呎價92088元

超級豪宅再錄大額成交。會德豐地產發展及銷售的山頂項目77/79 PEAK ROAD，剛售出77F Peak Road洋房，售價為逾5.58億元，呎價為92,088元，創項目新高。該盤首輪標售3幢洋房於2星期內全數沽清，總成交逾17億元。

【多相】尚悅·天城開放全新現樓示範屋

該洋房已全屋裝修，客廳牆身鋪上石灰色石材，並放置名師設計坐椅。飯廳則放置雲石餐桌，配以簡約風格吊燈。同時，洋房配置齊備廚房設備，包括德國品牌雪櫃、煮食爐、抽油煙機、微波爐、洗衣乾衣機及意大利品牌紅酒櫃。

該盤上周起接受買家預約睇樓，市場反應不俗，料有機會短期內落實首輪招標銷售安排。

●將軍澳SEA TO SKY周六盡推159伙發售

一手樓市爆發大混戰。長實集團（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，剛已發出新銷售安排，盡推最後一批159個單位，於本周六(6日)發售，當中包括項目唯一一批可享海景的兩房戶，市場料已錄得近700張入票登記。

該盤上周「晒冷」盡推尚餘103伙兩房單位的價單，實用面積481至482方呎，折實平均呎價18,225元，折實售價介乎796.3萬至955.9萬元，呎價16,555至19,832元。

●恆大·珺瓏灣周六賣276伙 入場費約379萬

屯門區上車新盤具有需求。區內恆大‧珺瓏灣兩期開售以來銷情理想，單是2021年至今已售出174伙，累售1,360個單位，成交金額達66.67億港元，當中推出的開放式單位已經沽清。

為回應市場需求，項目第2期將乘勢加推128伙，單位涵蓋開放式、一房及兩房，當中包括29個開放式、90個一房，以及9個兩房單位，實用面積由223至475方呎，售價由443萬至877萬元。

發展商同日推出新銷售安排，涉及276伙，周六(6日)發售，當中包括新價單推出的單位，整批單位最低入場單位為3座1樓M室，實用面積223方呎，折實售價約379萬元。是次推售單位中，亦包括7個地下連花園戶以招標形式推出。

●大埔天鑽連錄兩宗終止買賣 個別加價15%

現樓項目續現交投告吹。據一手銷售資訊網資料，中國海外發展（00688）旗下大埔天鑽，連錄兩宗同類單位，其中1座5樓D室，實用面積525方呎，原本於2019年7月以767.5萬元售出，而3座G樓A室，則原於2020年9月以2,115.8萬元沽，兩伙已有樣列明為終止買賣合約。

發展商已隨即發出更新價單，1座5樓D室的價單售價由941.8萬調升至1,083.1萬元，呎價由17,939上調至20,630元，加幅15%。

●玥廬1號屋8250萬沽 呎價2.5萬同屬項目新低

據一手銷售資訊網資料，華懋集團位於清水灣的洋房項目玥廬，剛售出1號屋，實用面積3,288方呎，花園及天台面積分別482與1,188方呎，成交價8,250萬元，呎價25,091元，同屬項目暫錄做價最低，買家可享首20個月免息按揭貸款。

●尖沙咀本木加推12伙於周六發售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木剛上載全新價單5號，共涉19伙，包括4伙三房、13伙一房及兩伙開放式單位，折實售價介乎逾669.83至逾2,318.87萬元，折實呎價由24,653至31,795元。

項目同日發出新銷售安排，推出12伙於本周六發售。該盤將屆現樓，至今累售123伙，佔可發售單位135伙逾91%，套現逾12億元。