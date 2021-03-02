住宅業主「棄守」租轉賣　市區舖跌租9成

近日二手市場出現不少收租業主賣樓「棄守」個案。紅磡納米盤環海‧東岸3月首日速錄至少兩宗同類買賣成交，有開放式單位就以429萬元易手。西營盤尚嶺一房戶，投資者亦連租約以680萬元沽出，約16個月累劈150萬元。

中原葉文浩透露，上述單位為環海‧東岸1A座中高層M室，實用面積約194方呎，物業曾作長線投資用途，近期開價438萬元放盤，終減價9萬元售出，呎價約22,113元。同類型單位市值月租約1.1萬元，而原業主持貨5年多，帳面賺約44.7萬元離場。

他續稱，該項目另一個1C座中高層收租盤，實用面積約216方呎，市值月租達1.15萬元，日前減價10萬元，以435萬元獲承接，呎價約20,139元，單位約5年多升值不足40萬元。事實上，該盤業主以長線收租客為主，2月份全月錄約14宗買賣，近日盤源已開始減少。

港島細單位收租盤亦「捱沽」。利嘉閣黃國然透露，尚嶺中低層C室一房戶，實用面積約290方呎，於去年下半年放售，開價830萬元，累減約18%沽出，呎價約23,448元。原業主在2014年7月以約597.7萬元買入單位，沽出轉手帳面賺約82.3萬元。

部分投資者更損手出貨。市場消息透露，旺角SKYPARK低層單位，實用面積約309方呎，早前月租達1.6萬元，日前叫價610萬元放盤，降價至598萬元沽出，呎價約19,353元，原業主持貨約6年，帳面僅賺逾20萬元，料蝕使費離場。另筲箕灣香島2座一個中層單位，市傳售1,410萬元，原業主同為收租客，單位逾4年多只升值約3.5%。

另方面，近日已補價自由市場都錄明賺實蝕成交。祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑B座低層8室，實用面積約401呎，兩房間隔，獲區內首置客連地價以425萬元即睇即買入自用，呎價約10,599元，屬市價。原業主於2018年以約415萬元購入，持貨滿3年即轉手，帳面僅獲利約10萬元，扣除使費則虧蝕離場。

市場人士認為，近日二手交投加快，不少業主趁機套現，政府撤辣除了可以即時增加業主放盤意欲之餘，亦可加快樓市流轉，推動本港整體經濟。

●海防道街舖 跌租逾九成

新冠肺炎肆虐，本港零售市場仍未有起色，街舖愈租愈平。向來是旅客購物熱點之一的尖沙咀海防道，連環租出兩個地舖，個別最新租金較高峰期低超過九成。

市場人士指出，海防道53至55號海防大廈地下單號舖連入則閣樓，面積各約1,000方呎，最新以每月約30萬元租出。該舖之前曾由英國連鎖鞋店以約88萬元租用，而於高峰期，物業曾以月租高達193萬元租予內地金行，即新租金較當時低約84%。

至於毗鄰雙號B舖，面積約400方呎，亦只以約20萬元租出。該舖之前租客為本港連鎖珠寶金行，早於2017年的月租金高達269萬元，新租金低約93%。

事實上，經濟不景，去年海防道已罕有出現多間吉舖，業主亦願以短約形式放租。如街內中達大廈地下，建築面積約2,000方呎，以每月逾20萬元租予口罩零售店，該舖長租約租金曾高約130萬元，新租金亦較舊租低逾八成。

另方面，舖位買賣市場續旺，消息指，灣仔駱克道雙號地下A2號舖連閣樓，面積各約600方呎，以約4,150萬元易手，以租金收入約10萬元計，回報率約2.9厘。深水埗大南街雙號地下，面積約500方呎，亦以約1,350萬元轉售，租客為汽車美容店，月租約2.6萬元，回報率約2.3厘。