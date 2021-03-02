號召散戶買GameStop惹爭議　Reddit網軍首領或失股票經紀牌

今年1月美國論壇Reddit上大量散戶抱團買入遊戲零售商GameStop的股票，以「挾淡倉」方式成功令對沖基金、沽空機構損失慘重。惟外媒引述美國金融業監管局資料指，散戶的領軍人物之一，網名為「Roaring Kitty」的吉爾（Keith Gill），或已失去股票經紀人身分。

根據美國金融業監管局（FINRA）網站資料，截至2月26日，已找不到吉爾作為經紀的登記訊息。吉爾在Twitter及影片網站YouTube上以「Roaring Kitty」為網名，並在Reddit上則以「DeepF***ingValue」的帳號發言。

吉爾原本是美國萬通金融集團（Mass Mutual）旗下券商MML投資者服務（MML Investors Services）的經紀。惟該券商2月26日提出終止吉爾經紀的申請，理由是正在調查他的外部活動。

資料顯示，吉爾和MML投資人服務的雇約到1月28日為止。美國金融業監管局發言人表示，當任何人不再受雇於任何一家註冊的金融企業，便失去經紀執照。