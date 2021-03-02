美股道指反覆轉升　港股夜期守二萬九關

美債孳息率上漲暫未對風險資產構成威脅，美股早段好淡爭持，道指目前報31,561點，升25點或0.08%；標指報3,896點，跌4點或0.13%；納指報13,518點，跌70點或0.52%。

港股期指夜市報29,056點，升127點，低水40點。

美國10年期國債孳息率上周迅速攀升至1.6厘的一年高位，本周跌破1.43厘。藥廠強生新冠肺炎疫苗獲批及國會將再出台接近2萬億美元的刺激方案的預期，共同提振了風險資產。另外，參議院將開始辯論眾議院周末提交的1.9萬億美元救助計劃。

上周美國國債孳息率迅速上升，引起了人們對股市的擔憂，因為國債孳息率與公司和消費者的借貸成本緊密相關。國債孳息率的上升還可以為投資者提供替代性的收益來源，從而使投資者將注意力從股票轉移開。

【22:30】美股道指周一(1日)反彈603點，標指更錄得去年6月以來最大漲幅後，周二(2日)早段出現整固，道指續升28點，報31,564點；但標指跌1點至3,900點；以科技股為主的納指回落22點，至13,566點。

視像會議軟件公司Zoom上季業績勝預期，並預測今年收入最多達37.8億美元，按年大增43%，仍好過市場預期的37%，顯示公司有信心疫情即使告一段落，仍無損其服務需求增長。公司唱好前景，刺激股價周二早段急漲6.08%，至434.56美元。

折扣零售商Target受惠假期銷售理想及華府向民眾派錢，上季純利增長66%至13.8億美元，扣除部分項目後每股賺2.67美元，勝預期；收入亦大增21%至283.4億美元。Target股價早段報186.94美元，升1.91%。

蘋果公司(Apple Inc.)股價周一急升5.39%，為去年10月12日以來最威，原因包括獲股神巴菲特讚揚回購及派息政策，Apple亦證實美國270家零售店自疫情爆發以來首次全面恢復營業。有「地上最強Apple分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤最新預測，摺屏版iPhone將於2023年面世。Apple股價周二早段報128.13美元，升0.27%。