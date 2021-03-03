亞太股市半年飆兩成　專家醒你摘「升」攻略

新冠肺炎疫情下，全球央行推行量化寬鬆措施，導致環球股市近期經歷破紀錄的升勢，隨着美元貶值，大量資金流往增長相對較高的新興市場尋寶。因此除美股迭創新高外，亞太區大部分股市自去年3月低位反彈後的升幅亦相當強勁，其中年內日本股市持續做好，日經平均指數更重上逾30年高位，一度突破30,000點大關。至於越南股市，過去幾個月瘋狂飆升後曾現震盪，但很快便重拾升勢。去年錯過亞太區股市升浪的投資者，今年的投資策略如何？

高富金融集團研究部高級經理黃文傑指，MSCI亞太指數半年以來已升逾21%，其中升幅最強勁為日本、南韓及台灣，相信是因為這3地股市屬於高科技的亞洲地區，而且估值相對便宜。另外，隨着美國聯儲局積極放水，美匯指數有機會再挫6至10%，屆時將推升亞洲貨幣及股市，故他看好資金繼續流入亞洲市場。

他建議亞洲地區可佔整體投資組合的三至五成，其中以中、港、台、日、韓及澳洲為主，佔亞洲組合的70%，東南亞國家則佔30%。

永明資產管理首席投資策略師雷志海對全球經濟復甦持正面態度，預料一些以出口、旅遊為主的亞洲經濟體更能受惠。

●日本：估值較低吸外資 睇漲10%

日本日經平均指數年內曾衝破30,000點，為自1990年「泡沫經濟」期以來首見，逐漸逼近1989年的歷史高位。黃文傑指，日股目前預測市盈率及估值相對美股低，吸引大量資金湧入市場，過去10多年，日本雖被人詬病投放於科技研究的資本減少，但該國一直集中火力在核心技術，譬如傳統電器企業索尼在2019至2020年的淨利潤相比2017至2018年有所改善。

他表示，雖然日股這段時間的升幅較急，但現價可先買入部分，今年受外圍環境影響，加上日本為出口主導國家，定必有更多海外資金買貨，有可能比現水平升8至10%，止蝕位為23,000點。

雷志海同樣看好日本股市，認為股市估值相比過去水平不算貴，個別行業有優勢，核心科技仍十分先進，如電子產品零件。日本始終是世界出口大國，對環球經濟復甦及周期反彈有一定的敏感度，今年推動股市向上的因素仍然存在。

●南韓：重點產業勢受惠需求回暖

南韓股市近期屢創新高，散戶龐大資金成為推動股市上漲的主要原因。在2020年1月2日至2021年1月15日期間，南韓散戶買入價值77.8萬億韓圜(約5,434億港元)的南韓股票。當中有59萬億韓圜(約4,121億港元)投資在南韓綜合指數(KOSPI)上市公司，其中51.3%的比重是投資在三星電子。

黃文傑表示，市場資金氾濫，由於美股太昂貴，投資者正在尋找其他市場替代，而南韓股市市盈率相對便宜，且南韓的出口重心產業為基本科技部件、記憶體及螢幕等，相信疫情復甦後，海外的需求便開始湧現。

他雖料KOSPI上升空間達8至10%，但同時認為較難估頂，因疫情爆發後散戶參與度迅速飆高，可把止蝕位設為去年10月低位約2,300點。

●澳洲：利好因素多 現水平值博

澳洲央行2月議息後加碼放水規模1,000億澳元，帶動澳洲悉尼普通股指數近日創下自去年2月以來新高。雷志海指，除了大規模放水外，還有疫情好轉、美元持續偏軟令澳元升值，加上澳洲經濟依賴原材料的出口及價格上漲等正面因素，股份屢創新高實屬合理，估計現水位買入仍有上升空間。

●台灣：年飆四成 台積電爆上力撐

台股在農曆新年長假復市後，進一步升破1月21日所創的歷史高位。台灣加權指數在過去一年升幅逾四成，主要因佔台灣加權指數近三分之一比重的台積電升達一倍。

黃文傑指，台灣股市靠半導體炒起，並由獨霸晶片代工市場的台積電帶動，加上台灣出口按年增幅由去年上半年0.5%，升至下半年的8.9%，當全世界發展5G、網絡數據及電動車，預料2021年來自中國內地及美國的需求保持強勁。雖然台灣股市已累積不少升幅，但他建議投資者可分段吸納，上升空間可達10%，止蝕位為12,600點，相信跌穿機會不大。

雷志海則指，從去年的累積升幅可見，台灣及南韓為疫情下受惠的兩大市場，由於全球面臨晶片供應短缺，有利全世界晶片的生產基地台灣，當中台積電估值及市盈率一直上升，而南韓的三星電子亦是全世界半導體及記憶體的主要生產商之一。雖然企業的確有利潤增長，然而其股價已超越基本因素。他認為現時單靠投資者情緒及資金流推動股市上升，價格相對東南亞市場欠缺吸引力。

●越南：承接華產業鏈 有望追落後

越南基準指數胡志明指數1月19日經歷股災，一度跌74.71點或6.27%，為越南股市20年來以本幣計價市值損失最大的一天，並令今年初以來的所有累計漲幅化灰，不過1月29日跌至今年低位後轉勢，現已收復所有失地。

黃文傑指，雖然越南股市經歷崩盤，但相信今年表現不錯，為東南亞表現最好的市場，建議可增加東南亞國家在亞洲組合的投資比例至三成，博指數在疫情後大幅反彈。外媒早前預測越南入選2021年亞洲經濟最快增長首三位，加上有別於日韓台，越南出口以中低端產品為主，將能受惠於美國龐大需求。

雷志海看好東南亞市場今年追落後，越南股市基本因素及前景明朗，中美關係變化造就全球去中國化的趨勢，令跨國企業，以至中國企業將生產移師東南亞，促使越南的出口大增。再者，東南亞國家旅遊業的經濟佔比相當大，雷氏指，東南亞股市更能受惠於旅遊業重啟。

雷氏續指，由去年第三季起，越南股市急起直追，因此最近出現短暫的回調。不過，雷氏認為越南股市規模相對日本及中國等成熟市場始終較細，今年有追落後的空間，預計會維持雙位數增幅，現價仍算吸引。

不過，黃文傑提醒，投資者需留意越南控制疫情進度較慢，而且最近原材料價格上漲不少，對越南的出口影響較大，股市相對其他亞洲市場波動，投資者可分散投資不同市場或選擇東盟基金。