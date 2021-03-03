歐央行放慢買債速度 但多名官員就債息上揚發出警告

歐美地區的國債孳息率上揚的情況一度在上星期引發全球股市的沽壓。外媒報道，歐洲央行上周放慢了緊急買債計劃的債券購買速度，表明歐洲央行官員主要依靠「出口術」來遏制債息上漲。

雖然多名歐央行官員警告指債息上升可能超出歐元區經濟承受能力，但在應對疫情影響的緊急購債計劃之下，歐洲央行上周完成169億歐元總買債結算，為四周來最低。

歐洲央行周一(1日)報告淨買債速度放緩，原因是有大量贖回。最新數據顯示這些贖回規模總計接近50億歐元。

歐洲央行執行委員會成員Fabio Panetta周二(2日)表示，最新數周國債孳息率飆升的情況並不令人感到樂觀，認為需要加以遏制。

Panetta指，已經看到美國國債債息上升波及到歐元區勤息率曲線，認為這個情況並不理想。他續稱，如果不解決，這將導致融資條件收緊，這不符合歐元區前景，不利於當地經濟復甦。

他補充道，如有需要，歐洲央行 「應毫不猶豫」加速購買債券。

稍早前，歐洲央行管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau周一表示，對任何可能有損經濟的不合理走勢，央行都「可以而且必需做出應對」。他強調，該央行可以干預市場和調整其購買速度，而在過去一年，該央行一直發揮着非常有效的作用，並相信在債息問題上亦可發揮效果。

歐洲央行副行長Luis de Guindos亦認為，關鍵是要了解債息上升的原因是通脹趨勢或其他原因，並指央行具備作出應對決策的靈活性。

歐洲債券周二小幅下跌，意大利國債領跌，10年期孳息率上升4個基點至0.7厘；德國10年期國債孳息率上漲1個基點至負0.33厘。