伍禮賢：恒指成分股改革的三大預測

恒指公司日前終於在今年首次季檢後，公布了有關恒指優化建議諮詢的總結，並計劃於2022年中前將成分股數目增加至80隻，最終數目固定在100隻。本次恒指改革，帶來的表面影響可謂有五個方面，包括擴大市場覆蓋率、擴充行業代表性、迅速納入上市新股、保持香港公司代表性，以及改善成分股權重分布。而事實上，本次改革帶來的影響深遠，過往市場對港股存在已久、或者根深柢固的印象，或將逐步出現改變。對於投資者而言，提前洞察港股未來潛在的結構性變化，將更有利於捕捉投資先機。

相信不少投資者對本次改革的最大印象，是恒指成分股數目的變化。惟本人認為，改革對港股帶來更直觀的影響是港股在未來一年時間內的估值，將迅速升高。現時恒指市盈率約為15.7倍，股息收益率約為2.6%；按照一年後80隻成分股模擬出來的結果，將會變成19.1倍，股息收益率約為2.1%。換言之，即使恒指點數不變，港股估值瞬間貴了超過2成，股息收益率下降近一成九。過往，常言港股乃環球股市低窪之地，相信一年後，這情況已不明顯。屆時，恒指或將長期處於過往平均估值之上，但卻具備更佳的盈利增長前景，以及更為均衡的波動性。

其次，過往恒指升跌，總離不開「受外圍股市影響」芸芸，這「外圍」主要指美股及內地股市表現等。本次改革，恒指公司表明香港企業將維持在20至25隻，若以中位數23隻計算，未來香港公司的權重將由目前41.5%降低至33.1%，那甚麼公司權重增加最多？事實上，H股亦會從17.1%下降至16.0%，紅籌則從6.7%增加至7.1%，而增加最大的是內地民企，將從目前34.6%提高至43.8%。在這種情況下，一年後中港股市的命運將更為密切，港股估值亦更顯著受內地經濟發展所影響。

第三，本次改革後，成分股將分別七大行業組別，但從中我們可以看出，新經濟模式下，不同行業的發展潛力並不一致。雖然恒指成分股一共增加超過30隻或以上，但金融行業成分股數目成為唯一減少的行業，至於前三位大幅增加的，分別為消費(增加9隻)、醫療健康(增加7隻)，反而市場認為新型經濟聚集的資訊科技，僅排第三(增加6隻)。本人相信，處於大幅增加的行業，必將成為未來經濟的主要增長引擎，而處於這些行業的企業，即使不是成分股，亦將更具投資機遇。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)