陳樂怡：內銀經營環境料改善 可吼建設銀行
2021年03月03日 07:30
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美債息憂慮稍緩，隔晚美股走高，惟美匯偏強，港股周二(2日)高開低走，恒指跌356點至29,095點。國指跌92點至11,361點。科指跌40點至9,257點。大市成交額為2,327億元。信義系績後下挫，信義光能(00968)跌7.5%，信義能源(03868)跌8.9%。
工信部部長肖亞慶表示，內地已建設超過71.8萬個5G基站，5G投資超數千億元，網絡基本覆蓋全國所有地級以上城市；5G終端連接數現超過2億，後續將有序推進5G網絡建設，加快6G布局。預期兩會其中一大重點為科技創新、產業自主，5G概念股如中通服(00552)及中興(00763)或見短線炒作。另外，工信部亦表明在國家層面支持晶片產業，國產晶片化工龍頭中芯(00981)將可受惠。
美國十年期債息由高位回軟，金融股回吐。然而，環球經濟復甦推進，有利於周期性股份。銀行貸款需求提升，資產質素改善，壞帳風險降溫，伺機吸納滙豐控股(00005)、中銀香港(02388)。另外，美匯上漲，商品市場降溫，拖累股價波動性較大的資源股進一步下跌，但事實上已消化不少早前的升幅。在經濟復甦的前堤下，工業金屬需求向上，電動車高速發展亦創造了新需求，風險承受能力較高的投資者可吼位進場，關注江西銅(00358)、洛鉬(03993)。
展望後市，美債息回落，惟美匯偏強，利淡新興市場，加上港股通南向資金未見積極，預期港股短線乏力，在20天線(29,810點)續見阻力。投資者宜留意中國兩會的政策消息，潛在政策受惠股如綠色經濟等料有炒作。另外，市場目前高度關注債息發展，本周聯儲局主席鮑威爾公開講話，以及美國2月非農就業數據，同樣是市場焦點。
個股推介方面，建行(00939)受新冠肺炎疫情影響，國內銀行加快處理不良資產步伐，2020年增加8,000億元至超過3萬億元人民幣，2021年和2022年將進一步增加，但總體仍可控。另一方面，國內貨幣政策遂漸回歸中性，貸款利率有回升趨勢，支持內銀息差。整體而言，內銀經營環境漸有改善，投資者可關注資本雄厚、資產質素較佳的建行。建行現價0.55倍市賬率，股息率超過5％，估值吸引。向上阻力位為6.7元，向下支持位為5.6元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)