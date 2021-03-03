陳樂怡：內銀經營環境料改善　可吼建設銀行

展望後市，美債息回落，惟美匯偏強，利淡新興市場，加上港股通南向資金未見積極，預期港股短線乏力，在20天線(29,810點)續見阻力。投資者宜留意中國兩會的政策消息，潛在政策受惠股如綠色經濟等料有炒作。另外，市場目前高度關注債息發展，本周聯儲局主席鮑威爾公開講話，以及美國2月非農就業數據，同樣是市場焦點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)