王昕媛：中國精準收水政策有何成果？

3月2日，中國銀保監會郭主席的發言，真實反映了實體經濟的現狀，值得大家做交易落單前，仔細閱讀，「認真的事情說三遍」。第一，金融降槓桿率持續，2021年銀行繼續處置AMC，且規模還要大於2020年。2020年銀行業已經開始加大不良貸款處置力度，全年處置不良貸款超3萬億元人民幣(下同)，比上一年增加7,000至8,000億元。2021年可能需要處置的不良貸款規模還會增長，這一趨勢甚至會延續到2022年。回顧，2017年至2020年累計處置不良貸款8.8萬億元，超過之前12年總和，帶動影子銀行得到有序拆解，規模較歷史峰值壓降約20萬億元。

第二，金融行業發展，從粗放型發展變為精細化發展，2017年至2020年，銀行業和保險業總資產年均增速分別為8.3%和11.4%，大體只有2009年至2016年間年均增速的一半。金融體系內部空轉的同業資產佔比大幅度下降。同時，我們也看到經濟轉型進行中，銀行助力經濟發展，主要在新型製造業+民營企業+小微企業端。其中，2020年全年新增製造業貸款2.2萬億元，超過前5年總和；新增民營企業貸款5.7萬億元，比上年多增1.5萬億元。此外，2020年末，全國普惠型小微企業貸款餘額15.3萬億元，增速超過30%，其中5家大型銀行增長54.8%。

第三，但是要慎防房地產灰犀牛，2020年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速。第四，地方政府隱性債務增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。五是大中型企業債務風險平穩處置。到2020年末，全國組建債委會2萬家，市場化法治化債轉股落地金額1.6萬億元，500多家大中型企業實施聯合授信試點。最後，慎防海外輸入性金融泡沫。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)