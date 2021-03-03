道指跌143點　紐油失守60美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.78；港匯反覆處7.7573；離岸人民幣(CNH)見6.4743；美元兌日圓報106.77；歐元企1.2083；英鎊見1.3953。金價跌至1,736.32美元。布油失守63美元；紐油徘徊於59.4美元。道指期貨升幅不足百點。

●網上雜貨送遞公司Instacart Inc.在最新一輪融資中籌集了2.65億美元，估值增至390億美元，成為全美第2大獨角獸公司。

發行所得總額預期為20億美元，淨額料19.8億美元，計劃用於再融資、一般公司事務，以及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報29,162點，升67點或0.23%。

●即月恒生指數夜期收報29,080點，升151點，低水16點，成交17,582張。

●紐約4月期金收報每安士1,733.6美元，升10.6美元或0.6%，結束連續5日下挫。

●紐約4月期油收報每桶59.75美元，跌89美仙或1.47%；布蘭特4月期油收報每桶62.7美元，跌99美仙或1.55%。

●外媒引述知情人士透露，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)有望在本周同意增產來為原油市場降溫。

●英國富時100指數收報6,613點，升25點或0.38%；法國CAC指數收報5,809點，升16點或0.29%；德國DAX指數收報14,039點，升26點或0.19%。

●證監首肯！歐冠昇獲批任港交所行政總裁，5月24日履新。