人民幣仲有幾大升值空間？做定存抑或低吸中資股？
2021年03月03日 08:00
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去年內地經濟復甦快人一步，加上美元進入貶值周期，全球氾濫的資金流入人民幣資產，人民幣匯率表現亮麗，去年在岸人民幣升值約6.7%，人民幣對每美元匯率中間價升值約6.9%。到底，今年可否再增持人民幣資產？做人仔定期還是趁低收集中資股好呢？
筆者認為，全球經濟經歷了持續逾年的疫情，不少地區都出現社會動盪和內部分歧，經濟復甦不會是坦途，獨中國的政經相對穩定，且在嚴謹的行政制度之下，內地的政策執行亦相對快見效，呢一點有利內地經濟疫後復甦，亦有助吸引更多意欲追求絕對回報的境外資金博人民幣資產。
預計今年人民幣匯率會穩中向好，升值幅度未必及去年，但仍會保持少幅升值，故留意波幅做人民幣定存或增持其他人民幣資產的做法仍然可取。股份方面，建議留意3大類股份，分別是中資航空股、金融股及消費股。
在美國拜登政府擬再推大型刺激經濟措施之下，相信美元難以扭轉弱勢，這對於主要資本開支為美元、收入主要為人民幣的的中資航空股而言，屬利好，尤其下半年航空業有望走出谷底，逢低中長線收集呢類股份可取，中國民航信息(00696)、東方航空(00670)及南方航空(01055)皆可關注。
其次可留意金融股，皆因今年A股會繼續成為吸金地，內地券商股的經營環境向好，內險股的投資收益可受惠，而內銀股估值亦有望受經濟復甦帶動而向上，建議留意招商銀行(03968)、新華保險(01336)及中金公司(03908)。
至於消費股，可留意本土品牌安踏體育(02020)、李寧(02331)、比亞迪股份(01211)及吉利汽車(00175)。技術上，每逢14日RSI回落至30樓下的超賣水平，又是中線分注收集的機會，今年呢類股應可為股民提供足夠波幅炒作，最重要是股民懂得波幅操作，候低收集反彈出貨，盡量避免待股價飆升成交放量才入市高追。
東網產經專欄作者 帥哥