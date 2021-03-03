人民幣仲有幾大升值空間？做定存抑或低吸中資股？

去年內地經濟復甦快人一步，加上美元進入貶值周期，全球氾濫的資金流入人民幣資產，人民幣匯率表現亮麗，去年在岸人民幣升值約6.7%，人民幣對每美元匯率中間價升值約6.9%。到底，今年可否再增持人民幣資產？做人仔定期還是趁低收集中資股好呢？

筆者認為，全球經濟經歷了持續逾年的疫情，不少地區都出現社會動盪和內部分歧，經濟復甦不會是坦途，獨中國的政經相對穩定，且在嚴謹的行政制度之下，內地的政策執行亦相對快見效，呢一點有利內地經濟疫後復甦，亦有助吸引更多意欲追求絕對回報的境外資金博人民幣資產。

預計今年人民幣匯率會穩中向好，升值幅度未必及去年，但仍會保持少幅升值，故留意波幅做人民幣定存或增持其他人民幣資產的做法仍然可取。股份方面，建議留意3大類股份，分別是中資航空股、金融股及消費股。

東網產經專欄作者 帥哥