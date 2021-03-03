申萬宏源：內地疫情受控有利服務消費反彈

2月份內地PMI再度回落，顯示「就地過年」並未帶來明顯的生產高增效應。從結構上來看，1至2月PMI生產和新訂單指數回落幅度均基本匹配，顯示工業生產的最終趨勢由需求所決定。在2020年下半年的出口+投資「回補式高增」階段結束之後，2021年需求端消費、投資、出口的整體趨勢趨於平穩，工業生產端難以出現脫離需求趨勢的單邊上行。

新訂單指數回落但仍高，印證商品消費平穩、投資、出口趨於正常。PMI新訂單、新出口訂單指數均有回落，而仍處較高水平區間，一方面印證了春節後我們分析的商品消費維持平穩的趨勢，另一方面也與我們預期的投資、出口從去年下半年的過熱到2021年趨於正常的趨勢相匹配。出廠價格、原材料購進價格指數均維持高位，一定程度上也與工業品去庫存有關。

春運防控升級衝擊服務業再度確認，但後續展望樂觀。服務業PMI繼1月大幅下滑之後再度小幅走弱，確認了春運防控升級對服務消費的暫時性衝擊；但服務業業務活動預期指數大幅反彈，或顯示後續服務業者對服務消費恢復的斜率較為樂觀。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為63.2，高於上月7.9個百分點，與2020年5月的前期高點持平，顯示在春運期間中國通過嚴格防控，成功避免了疫情的新一輪擾動之後，服務業者對後續服務消費快速恢復的斜率和潛力具有極強的信心。

稍早前公布的全國春節假期旅遊數據也較為清冷，建議關注今年第二季的幾個小長假能否迎來旅遊收入的快速恢復。考慮到嚴格的春運防控措施確實有效避免了內地疫情可能出現的反彈，實際上為今年第二季服務消費的陡峭恢復提供了可能。PMI服務業業務活動預期展望強勁的背景下，建議關注勞動節等今年第二季的小長假期間，旅遊收入能否快速反彈到2019年的九成，如能達到這一水平，則春運防控升級對服務消費的影響僅限於今年第一季，後續季度仍然維持此前的樂觀預期不變。

申萬宏源