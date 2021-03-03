陳錦興：國產疫苗登場　醫藥股惹憧憬

中生製藥首三季業績令市場失望，是股價去年反覆回落的主要原因。期內，收入約181億元人民幣，按年跌6.2%，主要受疫情影響；核心盈利為22.9億元人民幣，按年跌約11.7%，大於收入跌幅，反映利潤率受壓。創新藥等新產品銷售佔收入約36.7%，達66.6億元人民幣，按年增長66%。由於季度業績差過預期，令股價持續受壓。

然而，今年初疫苗研發成功，並推出市場，而中生製藥持股相關疫苗公司，未來盈利貢獻讓市場有所憧憬。加上近期公布多項創新藥的進度理想，市場再次重視其強勁的研發實力及豐富的產品線。當有更多新藥推出市場，其收入盈利增速料會加快，同時推動股價上升。

早前，公司董事會公布已批准回A股的科創板上市，若進展順利，可進一步引發其估值的提升。市場對公司去年第三季度業績反應已過度，展望未來，基於去年業績的低基數，料使中生製藥更容易在2021年實現快速增長。現價計，公司預測市盈率約32倍，估值合理，建議於9元吸納，目標價睇11元，止蝕位8.2元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)