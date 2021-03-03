施羅德：股票估值仍有提升空間

股市估值暫時受到多項因素支持，但當春季來臨的時候，市場形勢或會有所改變。在新冠疫情期間，遊戲驛站 GameStop(GME)股價一度出現大幅上落而引起廣泛關注，而環球股市亦出現了散戶投資者參與度不斷增加的趨勢。對於金融行業而言，我們為個人投資者與作為創造財富樞紐的金融市場之間出現脫節感到憂慮。個人投資者直接持股的比例在過去數十年間持續下降。考慮到這個因素，2020年股票交投持續暢旺理應是我們樂見之事。然而，近期有一些風氣鼓吹新手投資者購入股價瘋狂暴漲的股票。這種做法並不值得提倡。

對許多投資者而言，入手GME的股票將成為他們唯一一次購買股票的經驗，而留下的就只有腦海中憤怒和慘痛損失的記憶。在財富和健康問題已迫在眉睫之際，我實在為散戶投資者這種冒險行為捏一把冷汗。

我們以前亦曾目睹散戶投資者瘋狂入市的盛況。早在2000年1月，當我還是一名年輕分析師時，我亦曾買入高科技初創企業的股票。新手投資者很容易在投機熱潮中迷失方向。

早在交易平台Robinhood於第一輪封城禁令實施時爆紅期間，我們便已探討過「封城散戶投資者」崛起的趨勢。不過，我當時關注的焦點與現時一樣，都是落在估值及驅動市場表現的其他關鍵因素之上。

我們對新冠疫苗面世將為復甦概念股注入強心針的預期已成為事實。自消息傳出之後，市場已錄得頗為顯著的升幅，主要市場的估值亦似乎高於歷來的正常水平，但這都不應是我們不再相信股市的理由。

在令人焦慮的「居家上課」及封城期間，人們很容易心生沮喪。然而，隨着春季到來，美國及英國的疫苗接種有望逐漸顯現成效。環球經濟開始出現復甦迹象，而各央行亦不希望因為收緊貨幣政策而抑制經濟復甦的勢頭。

簡而言之，封城措施對經濟構成的龐大壓力讓各國不會輕易撤銷刺激措施，而聯儲局1月份的聲明亦為此觀點帶來支持。這引發我們對復甦情景的思考：在經濟復甦及債券孳息率低企的環境下，股票估值將會受到支持。市場已出現泡沫迹象，但泡沫通常會被加息所刺破。目前而言，各央行正在謹慎地維持政策均衡。

至於通脹方面，不少市場人士認為2020年代將會出現流動性氾濫及物價飛升的情況，但目前抱持這種憂慮似乎為時過早。現時並未有充分證據顯示通脹壓力已升至危險程度。事實上，輕微通脹應對環球經濟復甦有利，但並不足以促使各國央行加息。

因此，我認為股票估值進一步上升的風險是尚可接受的。展望未來，隨着春季到來，疫情方面的消息或會持續改善。屆時，我們或會把握機會進行部分套利，並享受一段短暫的平靜期。

施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管 Johanna Kyrklund