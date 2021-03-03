【瑞通推介】恒指反彈　即市較多資金開熊

美國10年期債息回落，同時大型科技股受壓。道指隔晚收報31,391點，跌143點(或0.5%)。恒指昨先高後低，收報29,095點，跌356點(或1.2%)，盤中一度跌穿兩萬九關。今早回升近400點，迫近29,500點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近9,000萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期後市將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價30,600至30,699點。

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