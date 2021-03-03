【瑞通推介】恒指反彈 即市較多資金開熊
2021年03月03日 10:36
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美國10年期債息回落，同時大型科技股受壓。道指隔晚收報31,391點，跌143點(或0.5%)。恒指昨先高後低，收報29,095點，跌356點(或1.2%)，盤中一度跌穿兩萬九關。今早回升近400點，迫近29,500點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近9,000萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期後市將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價30,600至30,699點。
港交所(00388)上日曾漲近4%至509元，其後回落至480元，收報487.6元，微跌0.4%，險守50天線。外電報道財政司司長陳茂波表示，目前沒有進一步上調股票印花稅的打算。另據報百度和嗶哩嗶哩最快今月在香港第二上市，集資規模分別預計最多50億美元和30億美元。此外，歐冠昇的行政總裁委任已取得證監會書面核准，5月24日履新。港交所今早升約1%，重返490元以上。昨有逾820萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。
有券商看好騰訊(00700)對新遊戲的投資步伐加快、廣告實現水平提升等，大幅調升其目標價至900元以上。不過另有報道指，全國人大代表建議大幅降低微信支付手續費。騰訊上日曾升近3.6%，收市升幅收窄至0.1%，報698元，今早好淡爭持，突破700元關口。昨有逾4.2億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，逾4700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾950萬元淨流入。
中芯國際(00981)傳獲部分美國設備廠商供應許可，涵蓋成熟製程所需的半導體設備，加上公司繼續受惠全球晶片短缺，刺激中芯股價昨一度飆9.5%，升至29.3元的一個月高位，收升3.7%，報27.75元。股份今早升約2%，曾高見28.6元。上日分別有逾400萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。
藥明生物(02269)上日受阻於50天線，收跌2.44%於99.8元，今早曾反彈逾1%，重返百元關以上，其後回落。分別有逾80萬元和逾40萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
港交輕微價外、中短期購(29628)，行使價：531.88元，2021年7月到期，實際槓桿：6.2倍
港交輕微價外、中短期沽(12738)，行使價：448.68元，2021年7月到期，實際槓桿：5.5倍
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：6.7倍
騰訊輕微價外、中短期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：5.7倍
中芯價外、中短期購(18429)，行使價：38.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
藥明輕微價外、中短期購(26863)，行使價：111.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.6倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(53866)，收回價：28910點，槓桿比率：50.9倍
恒指熊證(57987)，收回價：29890點，槓桿比率：44.8倍
港交牛證(52168)，收回價：459.599元，槓桿比率：14.3倍
港交熊證(56679)，收回價：546.88元，槓桿比率：7.6倍
騰訊牛證(59814)，收回價：659.38元，槓桿比率：12.5倍
騰訊熊證(54995)，收回價：768.8元，槓桿比率：9.6倍
中芯牛證(53872)，收回價：23.88元，槓桿比率：4.4倍
中芯熊證(53403)，收回價：32.6元，槓桿比率：4.3倍
藥明牛證(65498)，收回價：92.8元，槓桿比率：9.1倍
藥明熊證(56714)，收回價：118.8元，槓桿比率：4.3倍
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