經營困難！玩具商指塑膠原料漲價3成　短期難望回落

2月份香港採購經理指數(PMI)重返盛衰分界線之上，但當中原材料價格和採購價格大幅上升，增加了廠商的經營成本。

香港玩具商怡高安迪董事副總經理施俊匡表示，塑膠原料價格近期急升3成、紙盒價格升了1至2成、鋁價也升1成，相信與近期原材料供不應求有關。

他指出，即使廠商現時落訂單購買原材料，最快也要4月才有貨。若然接到較急的訂單，要3或4月做好產品，便要付出高價搶原材料。另一邊廂，不少化工原材料廠設在中東，但當地疫情未完全受控，影響了原材料的供應。

他預期原材料價格在3月回落機會不大，4月有否機會回落仍有待觀察。由於公司的玩具產品有約60%至70%成本來自原材料的價格，或要與買家商討因應生產成本上升而提高產品價格。

產品訂單方面，今年外國訂單稍見提早，可能與大家逐步適應疫情、以及網上銷售好轉有關，加上該公司做的教育玩具生意，食正近期小孩留家學習的趨勢。他指出，與去年同期比較，公司近日接到的訂單量升近7成，但對今年全年經營情況依然審慎，因尚未知道是否買家提前落單所致。另要等待原材料和採購價格回落，才可更有效控制生產成本。