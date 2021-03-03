內地多家社區團購企業涉不當價格行為被判罰50至150萬人幣

國家市場監管總局公布，去年下半年，部分社區團購企業利用資金優勢，大量開展價格補貼，擾亂市場價格秩序，引發社會各界廣泛關注。該局根據價格監測線索，先後對橙心優選(北京)(橙心優選)、上海禹璨信息技術(多多買菜)、深圳美團優選科技(美團優選)、北京十薈科技(十薈團)、武漢七種美味科技(食享會)等5家社區團購企業涉嫌不正當價格行為立案調查。

經查，橙心優選、多多買菜、美團優選及十薈團等4家企業，在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對手或者獨占市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，損害了其他經營者的合法權益，違反了《中華人民共和國價格法》第十四條第(二)項規定。同時，橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會等5家企業利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易，違反了《中華人民共和國價格法》第十四條第(四)項規定。

該局今日(3日)依法對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團等4家社區團購企業分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，對食享會處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。