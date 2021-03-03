深圳樓市改變打新規則　分析指將惠及真剛需家庭

內媒報道，去年深圳的新房市場成為全國市場熱議的話題，特別是一些與周邊二手房存在明顯價差且處於深圳市場熱炒的西部片區新房，代持等亂像亦成為熱門搜索題材，深圳相關部門多次出手整頓新房市場，打新規則再起變化。

昨日(2日)位於深圳羅湖區的縉山府和筍崗中心萬像華府發布銷售公示，報道指這一次的積分條件非常嚴格。銷售方案顯示，項目將採取新的積分規則確認入圍名單，包括在深購房情況、戶籍情況、社保/個稅繳納情況、子女情況等。值得注意的是，10年內(含)在深無住房轉讓記錄且現名下無房可積40分；2至10年內(含2年)在深有住房轉讓記錄且現名下無房僅可積20分；2年內在深有住房轉讓記錄且現名下無房僅可積10分。

按照最新的積分規則，深圳「打新」規則再次發生改變，沒有住房轉讓記錄的無房「剛需」優勢明顯。過去社保年限高，積分入圍的可能性就高，現在也不止拼社保，社保時間長但賣房打新的「漏洞」被堵上。

日前，深圳市住建局發布《深圳2020年度房地產管理工作數據盤點》。數據顯示，為緩解深圳市住房供應緊張局面，去年深圳市進一步加大商品住房建設力度，共完成新開工商品住房建築面積1236萬平方米，為歷年之最，同比增長160%。此外，今年第一季度深圳全市預計入市商品住房及商務公寓項目20個，建築面積94.9萬平方米，其中商品住宅92.5萬平方米，約8,900套。