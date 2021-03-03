【高盛推介】澳門放寬防疫 博彩股有資金追捧
2021年03月03日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：澳門博彩股今早全線上升，當中昨日跌約4.5%的銀娛(00027)，今早高開約1.4%後升幅擴大，最高見74.45元。現報73.8元，升約6.6%，跑贏大市。澳門日前公布上月數據，博彩毛收入73.12億澳門元，按年升135.6%，有券商指稍遜預期，亦有券商指激增只屬短期現象。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬元。認沽證則於本週一獲資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好，可留意屬活躍條款的價外銀河購(19580)，屬低街貨的選擇，行使價93.88元，2021年08月30日到期，實際槓桿5.7倍，價外、活躍條款。貼價選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約4個月的低街貨銀河購(20190)，行使價75.05元，2021年06月21日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低街貨。
投資者如看淡，可留意屬行使價52至74元間的低街貨產品中，槓桿最高的銀河沽(19574)，行使價55.83元，2021年07月21日到期，實際槓桿5.8倍，行使價52至74元間、低街貨產品中，槓桿最高。
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