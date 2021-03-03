星展料商場續租租金會錄負增長　全年寫字樓租金跌5至10%

星展銀行(香港)香港房地產業分析師丘卓文於網上發布會指出，隨着疫苗接種活動展開，若香港恢復通關，將會有一波內地旅客來港消費，短期內對本地零售及奢侈品市場有強勁支持，惟封關措施已實行超過1年，恐怕內地市民已培養成於當地商場購物的習慣，加上更多奢侈品公司將資源投放於內地，懷疑長遠內地旅客消費額難以重回以往高峰時期。

他又指，去年奢侈品牌出現網絡整合，即使香港恢復通關，不代表這些公司將來會增加舖位。對商場而言，當情況趨於正常化，租金水平定將較本地社會運動前有「一定距離」，相信本港零售銷售今年表現穩定，但續租時租金仍會錄得負增長。

他看淡香港寫字樓表現，指去年香港寫字樓市場的整體租金已下跌18至19%，淨流失租用面積高達250萬平方呎。疫情下經濟環境轉差，加上更多企業採用彈性上班、在家工作(WFH)模式，即使目前空置率穩定，難言之後WFH影響陸續浮現，會否引發第2波空置率上升。他預期，今年寫字樓整體租金水平仍會跌5至10%，並估計中環、灣仔、銅鑼灣及尖沙咀的寫字樓表現會跑輸港島東及九龍東。