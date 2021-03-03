致富智庫：龔成指懂得利用人生教練　事半功倍…

「人生教練」曾在某電視節目時廣為香港人認識，但當中對其有好壞不一的評價，姑勿論他們是否稱職的人生教練，其實在現實中，人生教練對我們十分重要。

這裏所指的「人生教練」，可以是一個人，亦不可以是由很多的教練組成，亦可以是由書本、錄音教材、影片教材等呈現出來，總之能帶領我們在人生中持續成長。

● 每個人也需要人生教練

人生教練在外國較流行，在香港卻被人忽視，其實每個人也需要人生教練，這在古希臘時期已存在，教導他們種種做人的哲理，而非單純書本上的知識，這種教導其實相當重要，但很多香港人卻不理會。

大家試想想，有誰天生就能學懂事物？這可說是極少。我們大部分的知識都是由模仿別人，學習前人的知識，以及自己在經驗中累積下來的。而我們從學校中學習了多種學術上的知識，但卻很少學習人生的道理，同時由於每個人的情況都大不同，學校這種倒模式的教授，對學生的作用有限。

故此，對我們人生有最大的影響的人，莫過於我們的父母，他們可說是我們人生的啟蒙教練，而他們對仔女的影響亦是很大，儘管他們很偉大，但他們卻未必擁有真正成功的人生，若然我們想追求成功的人生，學習父母的做法可能適得其反，因此若我們想擁有成功的人生，就要跟成功人士學習，若我們想有「高人」指導我們的人生，就要跟「高人」學習，而這是人生教練的價值。

若果能有一位真正專業的人生教練引導我們的人生，這不止能助我們的人生行少許多冤枉路，更令我們走上更適合、更不一樣的人生跟，並能使我們持續成長，甚至做到我們以為自己做不到的事。因此，強烈建議大家去尋找教練，這可以是社會上的成功人士，又或是某範疇裏很成功的人，若然你想完成某事，就要跟已完成該事情的人學習。

● 主動尋找「教練」

由於教練可以多種形式出現，不一定是老師般教授，也可以以朋友的形式出現，從而產生引導的效果，故就算是與成功人士交朋友往往也有得着。另外，與擁有豐富知識、有人生經驗、有積極人生的人交往，這些朋友也可能成為我們的人生教練，從而在不知不覺間引導我們。

因此，我們要主動去尋找人生教練，除認識相關的人外，閱讀書籍亦是其中一個途徑，不少書都是由成功人士寫成的，他們都是某範疇獲得一定成功的人，當中存有不少知識在其中。

很多人不知如何提升自己，或不知自己原來可以提升的，人生教練的角色正在於此，助我們了解自己，甚至指引我們的人生方向，令我們進步，懂得如何提升自己，甚至是突破自己。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)