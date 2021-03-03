德州商會代表：半導體廠需時數周才能復工

外電引述美國德州奧斯汀地區製造商協會(Austin Regional Manufacturers Association)執行長Edward Latson表示，受嚴重暴風雪影響，當地的半導體工廠被迫關閉，很可能需要數周時間才能復工，往後對客戶帶來的影響，很可能持續數個月之久。

暴風雪令德州大停電，三星電子、恩智浦及英飛凌等大廠，設在德州的工廠需要關閉。Edward Latson表示，目前各半導體廠雖能取得營運所需的水、電及燃氣等，但生產設備的重啟及清潔方面，還需要一些時間，而且所費不菲。三星電子周二(2日)表示，正在進行設備檢查與重新設定，可能還需要更多時間才能達到平常水準。

Edward Latson指出，工廠停產對汽車製造商所造成的影響，可能在5個月後顯現。這與半導體生產所需的時間有關。VLSI research總裁Risto Puhakka表示，多數影響將會馬上浮現，這是因為半導體的庫存量低，客戶方面的需求也相當迫切。

據悉，三星生產的半導體會供應給特斯拉(Tesla)等車廠，而恩智浦及英飛凌也是車用半導體的供應商。特斯拉位於加州Fremont的工廠上周停工兩天，市場估計與車用晶片短缺有關。