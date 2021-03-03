安盛資產管理：兩會經濟政策焦點展望　料不設GDP增長目標

內地人大將於周五(5日)召開，屆時當局將發表政府工作報告，為今年的政策方針定調。安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠就今年中央政府的經濟部署作出預判，分析中國疫後復甦下的政策走向，以及「十四五」時期的發展重點。

● 今年的政府工作報告會否恢復設定GDP增長目標？

該行認為，內地當局或將維持2020年不公布GDP增長目標的做法，因為今年的增長率將顯著受到基數效應影響，從而可能發出誤導信號。中國更有可能提出一些就業目標(例如創造1,100萬個就業機會、5.5%失業率等)，並確保宏觀環境維持穩定，這與中國的政策規劃從高速轉向高質量發展的方針保持一致。

這並不代表增長速度不再重要，而是該行認為精確的年度目標將被長期目標(例如GDP到2035年翻倍)取代。此類長期目標仍將推動當局在未來數年內實現某平均增長率，同時保留更靈活的政策空間。

● 中國經濟政策的整體方向為何？政府將推出甚麼具體刺激措施？

目前，中國經濟的最壞時期已經過去，增長引擎亦得以恢復，政策扶持力度將於今年縮減。其中，貨幣政策已先行一步，中國人民銀行最近的流動性操作，無疑說明政策正常化正在逐步進行。今年會議所傳達的訊息，預計不會超出央行最近發出的政策信號，以及去年中央經濟工作會議的範圍。

相比之下，財政政策內容將較為豐富。今年的刺激力度將有所減弱，預算赤字或會回落至3%水平，專項債發行規模或減至約3萬億元人民幣，但財政政策的整體方向仍屬擴張性，並可能偏向於支持中小企業、消費和新基礎設施。

● 全國人大會議將公布甚麼長期政策，落實「十四五」規劃？

今年會議將就中國如何在未來五年實施「雙循環」發展戰略提供更多細節。該行預期「內循環」將集中發展科技與創新，同時促進消費、供應鏈安全及減少碳排放，而「外循環」則將加強與全球各國合作，例如在經濟方面透過區域全面經濟夥伴協定(RCEP)及全面投資協定(CAI)，推動更深層且高質量的融合，並在金融方面持續促進市場對外開放及人民幣國際化。

報告又指出，是次會議固然不能為中國的發展問題提供一切答案，但預計當局將公布一些目標數字，指導國內外市場的期望，同時完善資源分配，從而實現中國的長遠目標。