FIS調查：電子支付日趨普及　2024年香港將邁向無現金化

根據全球科技領導金融服務支付服務商FIS(美股:FIS) 最新數據顯示，新冠疫情促進香港消費者網上購物習慣，讓現金支付逐漸面臨淘汰。 其調查發現，香港以現金結帳的使用率急劇下降，預測至2024年現金支付將僅佔店內交易額1.6%，為區內最低，而電子錢包將取代信用卡，成為最受歡迎的網上購物支付方式，屆時手機購物將帶動電子商務收入增加41%至290億美元(約2,262億港元)。

FIS旗下Worldpay《2021年全球支付報告》分析了41個國家的當前和未來的支付趨勢。數據顯示，新冠疫情加速了電子錢包的普及化，同時減少了現金在本地銷售點(POS)的使用。另外，報告預測香港電子商務市場價值將於未來4年由210億美元增加直至290億美元。

當中，在店內消費趨勢上，報告發現去年香港現金交易佔店內消費額9%，按年下降17%；預計現金結帳的使用率於未來4年將迅速下跌，至2024年其於店內消費的佔比將降至1.6%。去年信用卡付款仍然是香港人於店內消費的首選，佔總交易額一半以上(56%)，此趨勢預計能保持到2024年。未來4年，香港銷售點市場會增長近三分之一(27%)，至2,360億美元(約1.84萬億港元)。電子錢包將成為增長最快的店內付款方式，預計電子錢包將於2024年佔總交易額36%，較2020年上升22%。

此外，在電子商務付款趨勢方面，香港的電子商務市場在去年疫情期間顯著增長，並將在未來4年繼續擴展。報告發現，香港的電子商務市場主要由手機購物驅動，預計在未來4年內增長41%，達到290億美元。2020年最受歡迎的網上付款方式分別是：信用卡(45%)、電子錢包(29%)和銀行轉帳(11%)。至2024年，電子錢包將取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式，佔總成交額37%。預付卡和充值或延期付款扣帳卡將成為香港增長最快的網上付款方式之一，分別以每年18%和22%的速度增長；預計至2024年，交易額將分別佔整體網上交易6%和3%。

Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford表示，市場現正邁向電子商務的新領域，而香港正邁向無現金社會，引領區內發展。電子商務的發展潛力不再局限於傳統網站，實體零售經已與數碼世界融合。透過手機，各式各樣的商店盡在我們掌心當中。因此，無論是通過應用程式、社交媒體，還是在實體 商店購物，消費者都希望獲得同樣方便、快捷的購物體驗。懂得在結帳過程中提升客戶體驗將會是商戶致勝的關鍵。隨着電子商務在全球擴展，提升及掌握電子支付能力的商戶，方能捕捉下一浪的增長機會。