女性創業家指數：香港在亞太地區排名第五

全球各地將於下周一(8日)慶祝三八婦女節，國際金融機構--Mastercard今日(3日)公布了最新的「女性創業家指數」，調查顯示在為女性提供最有利創業環境方面，香港在亞太地區排名第5，並在全球58個經濟體中排名15。

調查特別綜合了經濟合作與發展組織和國際勞工組織等主要國際組織的公開數據，而得出在疫情爆發前職業女性的全球排名，當中覆蓋58個經濟體(包括15個亞太區經濟體)，廣泛代表全球近80%的女性勞動力。結果發現，新冠肺炎疫情對全球女性帶來各盡不同的影響，當中高達87%的受訪女性企業家表示受到嚴重打擊。

在經濟衰退最為嚴重的旅遊、零售和餐飲等行業，女性勞動力的比率尤為突出。隨着現實與虛擬世界的界限日漸模糊，性別上的數碼鴻溝亦有所加深，而子女教育等家庭壓力更導致女性更易受影響。

該指數發布4年以來，以色列首次位居榜首，這是受惠於國家對中小企業發展的支援，使其得以從前年的第4名躍升至首位。

香港在調查中的得分為65.8分，屬健康水平，較前年上升1.2分，並於全球58個經濟體中排名第15位，在亞太地區排名第五，僅次於新西蘭(70.1分)、澳洲(67.5分)、泰國(66.9分)及台灣(66.6分)。

總體排名較高的經濟體，例如瑞士(第2位)、英國(第6位)和香港(第15位)，由於諸如創業活動中的性別不平等、對企業家精神的文化關注度較低等各方面掣肘，在「女性發展成效」方面的表現欠佳。

中東和非洲、歐洲和亞太地區(包括排名第18位的香港)在內的女性在「知識資產和財政權利」方面名列前20位，這代表她們能夠輕易接觸到金融產品和服務、有機會接受高等教育，而中小型企業亦得到支援。

香港在「支援創業條件」方面，與瑞士、美國、以色列和瑞典一同打入前五位。這些經濟體中的女性受益於良好的創業條件，例如便利的營商環境及高質素的企業管治，從而得以在商業世界中堅定前行。

Mastercard亞太區企業合作夥伴關係執行副總裁Julienne Loh表示，調查結果清楚顯示，不論經濟體的財富、發展水平、規模或地理位置，性別不平等的現象早在疫情前已經存在，而新冠病毒的爆發則加劇了這個問題的嚴重性。基於一些已存在的因素，如女性傾向從事的職業和行業、育兒和家庭責任，以及商業世界的性別不平等，令疫情對女性的生活和生計帶來不同程度的打擊相比男性高。

然而，她表示，過去一年的疫情讓我們看見女性在面對逆境時所展現的能力和耐力，同時大大凸顯出女性蘊藏着極大潛力。儘管如此，她們仍需政府、金融服務機構和企業的齊心協助，配合做好以下三件事：提供系統性的支援和計劃，以確保女性得以在「新常態」下生活和發揮所長；賦予她們技能在數碼化的世界中前行；打造一個公平而可及的金融服務系統，以支持女性工作和創業。

要達成以上種種絕非易事，不過這些投資所帶來的無價回報並非只有女性受惠，乃至於整個社會都能夠獲益。