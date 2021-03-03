美國首季GDP望增長10％　惟服務業仍然艱難

外媒引述經濟學家預計，美國至少到第二或第三季才有可能恢復21.5萬億美元的新冠肺炎疫情相關損失，但美國經濟韌性與一系列規模龐大的財政和貨幣刺激措施相結合，復甦速度迅速，新數據預測第一季GDP便可達到10%增長，且有望延續為今年的增長趨勢。

報道指出，負責實時追蹤GDP變化的亞特蘭大聯邦準備銀行，表明美國今年第一季可以增長10%，其使用的GDPNow工具通常在季度開始的波動較大，隨着整體數據滾動而變得更加準確。其他數據亦顯示動能充足，周一(2日)製造業數據顯示，美國實現自2018年8月以來最高增長幅度，證實經濟學家去年年底預測「年初開始的產出將遠好於許多企業過去一年低個位數增長」的觀點。另一份報告顯示，1月個人收入增長10%，很大程度上歸功於發放的600美元現金，月內家庭收入共增近2萬億美元，支出僅增加2.4%或3,409億美元。這些數字加上近4萬億美元的儲蓄，表明經濟不僅強勁增長，且有望在今年維持。

報道引述Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，實質GDP的V型復甦將在今年上半年乃至今年年底保持V型，且在第一季後不再算是「復甦」，因屆時實質GDP將完全恢復，此後GDP將以創紀錄水平處於「擴張」狀態。

不過，美國經濟仍有脆弱面，其中最重要的是就業差距，尤其是服務業。勞工統計局的數據顯示，去年肺炎爆發初期就有430萬美國人失業，至今年1月仍比去年1月就業人數減少860萬人。雖然總體失業率從高點14.8%降至6.3%，但酒店業就業人數年減380萬人，該行業失業率保持在15.9%，比去年1月高出10個百分點。

報道引述嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，消費者的商品支出在大流行中猛力增長，但在服務上的支出完全不同，積壓需求的程度可能被高估，服務方面回籠的需求不會持續很長時間，像是如果民眾疫情期間錯過4個假期，可能只會補安排其中一次。