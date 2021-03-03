分析指美國經濟漸復甦　「減債恐慌」未完…

美國長債孳息率上周飆至疫情前高點並引爆股市拋售潮，本周債市回穩。惟華爾街分析師認為，隨着美國經濟改善，未來可能出現另一波由孳息率上升引發的「減債恐慌」(Taper Tantrum)！

10年期美債孳息率上周一度觸及1.614% ，逼近一年前高點，外電形容市場出現「未減債恐慌」 (Tantrum without the Taper) 。儘管聯儲局一再釋放鴿派信號，但市場仍預期經濟反彈將迫使聯準會提前收緊貨幣政策，使近期股市承受沽壓。

不過，本周以來孳息率升勢明顯趨緩，即使通脹率很可能再次飆升，但華爾街認為，平衡通脹率、利率掉期利差以及美債賣權，是本周暫時平靜的最好例證。

外媒引述花旗美國利率策略主管Jabaz Mathai表示，近期的拋售潮很可能即將告終，最有力的信號就是平衡通脹率與利率掉期利差收緊，這代表美債孳息率已經達到短期高峰。

不過，Mathai認為，美債的熊市尚未結束，只是短期內可能拉回，10年期美債很有在目前水平保持穩定。目前10年期美債平衡通脹率，即10年期美債與同期抗通膨債券(TIPS)的孳息率利差，已自2月中旬的2.24%收斂至周初的2.16%，平衡通脹率是市場的對未來的預期通脹率。

此外，10年期美債孳息率掉期利差也正在收窄，該指標周一已自上周創下的11個月高點9.75基點下滑至7.5個基點，利率掉期利差是市場對沖利率上揚活動的重要指標。分析指若孳息率掉期利差持續下修，意味對沖利率的活動高峰已過，且亦有迹象表明利率將逐漸趨穩。

Susquehanna International Group衍生性商品策略主管Chris Murphy表示，美債淡倉交易量正在減少，顯示市場一些投資者認為目前看跌趨勢已經結束。他又認為，每當出現龐大淡倉成交量，特別是其中大多數投資者平倉出場時，往往是熊市回調的迹象。

不過，周初公布的美國製造業PMI指數報60.8，是近3年來最強勁的增長，而製造業價格也創2008年7月以來的最高紀錄，標誌着即使短期孳息率回穩，上升壓力仍存在，未來市場可能再度陷入「恐慌」。

Capital Group 固定收益投資經理Ritchie Tuazon表示，即使近期經濟、疫苗屢屢傳出好消息，但聯儲局深知他們將必須持續維持鴿派。Simplify Asset Management 聯合創辦人Harley Bassman亦預料，長債孳息率將緩慢上升，10年期孳息率將於在未來3至4年內上升至4%，不過短期內將在1.5%和2%之間整固。