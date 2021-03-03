「商品大王」羅傑斯：美股泡沫愈吹愈大　最終悲慘收場…

繼資產管理機構GMO創辦人葛拉漢(Jeremy Grantham)上周警告，美股正邁向「史詩級泡沫」，並很可能在5月前破裂，「金融大鱷」索羅斯(George Soros)的前拍檔、有「商品大王」之稱羅傑斯(Jim Rogers)昨日(2日)亦警告，圍繞着熱門股票的炒作，散戶投資熱潮，以及透過特殊目的收購公司(SPAC)借殼上市的公司數量激增，都是美股泡沫愈吹愈大的迹象，而泡沫總是會以悽慘的結局告終。

外媒引述羅傑斯指，當今世界的印鈔規模巨大，建造一座工廠需要一段時間，但上網投資只需要10秒鐘，大量資金正流入全球市場，如今看不到任何結束這種局面的理由，僅看到泡沫正在形成，不過尚未看到股市出現全面泡沫。

他警告，以前也有過泡沫，將再次出現泡沫，且泡沫總是會以悽慘結局告終，如果買了泡沫股票，可能永遠都賺不到錢。許多新投資人正在蜂擁入市，談論賺錢有多容易，賺錢有多有趣，當前私人企業透過SPAC方式借殼上市蔚為風潮，而這經常在大牛市即將結束之際發生。

他又提及，債券市場也處於泡沫之中，看好黃金、白銀的價格將飆升，並透露自己很後悔幾年前沒有買比特幣，而他現在對中國股票感興趣，因為比美國和多數國家的股票還要便宜。