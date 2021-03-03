英鎊顯著上揚 道期漲167點
2021年03月03日 16:13
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美匯指數報90.74；港匯反覆處7.7573；離岸人民幣(CNH)見6.4743；美元兌日圓報106.81；歐元企1.2098；英鎊高見1.3989。金價反覆報1,733美元。油價上揚，布油報63美元，紐油處59.98美元。道指期貨升167點。
●市後關注點
-21:15 美國2月ADP私人職位增長
-23:00 美國2月ISM非製造業採購經理指數(PMI)
●港股維持日升日跌走勢，恒生指數收報29,880點，升784點或2.7%。國企指數收報11,666點，升304點或2.68%；科技指數收報9,366點，升108點或1.17%。主板成交1,850億港元。中資股領漲，工商銀行及建設銀行分別飆5.8%及5.6%；中國平安及中國人壽升3.25%及2.59%。中國移動及中國聯通升2.27%及3.36%。https://bit.ly/2NZUuQV
●滬深3大指數齊升逾1%，金融及資源股受捧。https://bit.ly/3raJSxa
●美前國安顧問警告：明年起兩岸或陷戰火危機…
●散戶抱團炒股力量大，對沖基金建系統追蹤動向。
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●中國2月財新服務業PMI為51.5，創去年5月後新低。
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