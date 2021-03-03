平安壹賬通銀行冀客群拓至初創及零售中小微企

虛擬銀行平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，中小企貸款為該行目前主打業務，形容貿易中小企客戶存巨大潛力，該行87%「壹易貸」的申請貿易額與大灣區相關，中小企整體的貸款年利率介乎8至12%，冀今年上半年貸款業務擴闊至初創企業及零售中小微企。

他表示，企業風險愈高，貸款利息則會愈高，目前該行貸款的中小企客戶當中，有兩成過去未曾成功向銀行借貸，直言看見中小企借貸時存有不少痛點，冀透過與第三方合作，使銀行進行信貸評估更有效率，有助解決中小企的貸款困境。

不過，經濟不景銀行一般會收緊借貸，他表示，當其他銀行借貸審慎甚至不批出貸款時，該行逆市而行變相可以累積客群，惟需知道所承受風險會較大。他強調，即使該行有兩成客戶過去曾不獲借貸，亦不見得信貸質素出現問題。

該行早前下調個人活期存款利率至0.6厘，他指，港元拆息低企為事實，儘管該行下調利率，惟與傳統銀行活期息口仍有甚大距離，在商言商，需就市場環境作出調整。隨着貸款業務增長尤需要存款作支持，直言只要貸款產品有盈利，並逐漸擴大業務規模，存貸息差合理下，相信最後銀行不會不賺錢。