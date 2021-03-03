金管局：香港債券市場被低估　

香港債券市場發展落後常為人詬病，香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文解畫，指香港於亞洲國際債券中心具領先地位，惟被市場低估，並引述國際資本市場協會(ICMA)研究結果，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34%(按安排量計為1,960億美元)，其次是美國(18%)、英國(17%)及新加坡(5%)。

至於在安排首次債券發行方面，香港明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的75% (180億美元)，高於新加坡(9%)及英國(5%)。以上市地點計，香港亦排名第二(28%)，領先盧森堡(17%)及英國(4%)，僅稍遜於名列榜首的新加坡(31%)。

2020年「債券通」日均成交額接近300億元人民幣，佔海外投資者在CIBM總成交額的52%。「債券通」下一步的發展是推出「南向通」，正就「南向通」的框架與中國人民銀行緊密溝通，期望早日正式啟動。

隨着中國債券在環球投資者投資組合中所佔比例日益增加以及「債券通」雙向交易的落實，將吸引更多金融機構擴充其在港債券安排和交易業務。

他並指，計劃進一步將債務工具中央結算系統(CMU)的系統及服務升級，以配合「北向通」交易不斷增長的需求，並為開展「南向通」交易做準備。相信「債券通」將有助吸引更多境外及內地投資者以及發債人來港進行債券業務，為CMU系統發展成為亞洲區的國際中央證券託管機構提供契機。

於綠色及可持續債券市場方面，港府自2019年至今已發行兩批符合ICMA「綠色債券原則」的綠色債券，發揮示範作用，並建立了基準收益率曲線。由於市場對綠色債券反應熱烈，計劃將整體借貸上限倍增至2,000億港元，嘗試擴大日後綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。

根據2020年的初步數據，估算去年香港的綠債發行在新冠疫情的影響下仍保持強勁的勢頭，同時留意到發行人和產品也日趨多元，並預計市場的增長勢頭將持續下去。