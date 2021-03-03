上海樓市再加辣　優先購買商品房5年限售

上海市房管局印發《關於進一步加強本市房地產市場管理的通知》，冀達至穩地價、穩房價、穩預期，確保房地產市場平穩健康發展。

通告要求及時公布住宅用地供應計劃和存量住宅用地信息。加大商品住宅用地供應力度，保障性住房用地「應保盡保」，單列租賃住房用地計劃。壓實各區主體責任，量化地價調控目標，合理制定土地出讓方案，穩定市場預期，嚴防高溢價，堅決遏制非理性拿地。

在房價地價聯動的基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價；各區應切實承擔起新建商品住房項目價格備案管理的主體責任，指導開發企業合理定價，對定價過高的項目，堅決予以調整。市房管部門進一步強化新建商品住房項目價格備案覆核，堅決防止上市銷售項目備案價格過高。

通告又指，持續整頓規範房地産中介經營行爲，着力加強房地産信息服務平台監管。規範二手住房價格等信息發布行爲，嚴格房源核驗，未經核驗不得發布房源掛牌信息。嚴肅查處誘導虛高價格掛牌、哄抬房價、借機炒作、擾亂市場等行爲。全面執行關於規範企業購買商品住房(包括新建商品住房和二手住房)的規定，嚴格審核企業購買的商品住房再次上市交易的年限限制。在新建商品住房項目開盤銷售時，居民選房購房優先於企業。

實施住房限售方面，對按照優先購房政策購買的新建商品住房，在購房合同網簽備案滿5年後方可轉讓。