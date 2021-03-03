【新盤追擊】矜罕臨海地段　西南九龍維港滙

市區大型臨海新盤維港滙(GRAND VICTORIA)坐落於西南九龍地王之上，前臨昂船洲，住戶可遠眺維多利亞港璀璨景色，享受沿海生活體驗。

維港滙分3期發展，一共推出1,437個單位，其中第一期提供524伙，間隔涵蓋開放式至四房戶型，面積由256至2,189方呎，迎合不同人士的需要。項目更設有面積逾58,500方呎的臨海雙會所，設泳池、健身室和運動場等設施。

四通八達的交通網絡亦是樓盤另一矚目賣點，樓下有巴士小巴路線直達旺角；而步行約10分鐘亦可到達港鐵荔枝角站和南昌站。據美聯物業營業董事謝嘉誠所講，南昌站是東涌線和西鐵線的交匯站，居民穿梭各個商業區十分便捷，例如去香港站只需約9分鐘；去九龍站則約6分鐘；如果要上國內更可在在西九高鐵站轉乘高鐵到達內地16個主要城市。

至於日常購物方面，住戶除可前往中產聚居地的「四小龍」屋苑添置日用品外，亦可到達南昌站大型上蓋商場V Walk，裏面匯聚了逾150間潮流商舖；加上樓盤旁邊的酒店地皮將會設立零售消閒設施，為住戶提供多個消閒購物好去處。

維港滙的投資潛力亦不能忽視，想知有多厲害，即刻去片了解更多！