發展商態度積極　西南九龍逾1400伙準備開賣

大批大型新盤籌備今年登場，上月多個項目獲批或入紙申請預售樓花同意書，反映發展商推盤態度保持積極，其中西南九龍大型項目各期逾1,400伙已全部獲准賣樓，打頭陣的首期日內率先公布開價，料3月內可以開售。

●2月4項目申請預售樓花 共涉2179伙

地政總署資料顯示，2月份有4個項目獲批預售樓花同意書，涉及1,519個單位，包括由5大發展商合作發展的西南九龍維港滙I、維港滙II及維港滙III，伙數介乎388至525伙，合共1,437伙。

餘下一個為會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期，單位量568伙。發展商透露，現正準備樓書及示範單位，有機會第2季推出市場。

據該署資料，目前有21個住宅項目待批預售樓花，涉及單位總數約11,859伙。

●維港滙I日內開價 示範單位料周末起開放

3月大型新盤開售潮快將揭開序幕。會德豐地產常務董事黃光耀表示，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，日內可望公布首張價單詳情，涉及至少105伙，主力一至三房戶，價錢參考九龍站等一線海景項目做價，但首批單位價錢有機會較吸引，希望可帶動市場氣氛。發展商會考慮提供一、二按安排。

他指出，示範單位料本周末開放予公眾參觀，同步開始收票。明日會優先安排發展商會員客戶睇樓，預計將吸引逾千人次參觀。他透露，項目樓王四房大戶只有21伙，供應罕有，傾向招標形式發售，適合換樓人士需要。

●【多圖】西南九龍維港滙I多個示範單位首度曝光

由5大發展商合作發展的西南九龍維港滙I今(3月3日)首度安排傳媒參觀示範單位，是次共有4個單位，間隔由一房至四房不等。

其中參照第1座8樓A室打造的連裝修出售四房大戶，實用面積1,385方呎，大廳空間感偌大，連接面積50方呎特大露台。當中兩間睡房屬套房設計，並引入弧形觀景大窗，其中一間配備面積16方呎工作平台，而廚房設施完善，並設多功能房及洗手間。

至於根據第2座18樓C室搭建連裝修出售的三房戶，實用面積784方呎，大廳連接面積28方呎露台，主人套房設16方呎工作平台；而廚房內亦有多功能房及洗手間。

細單位方面，面積319方呎的一房交樓標準戶，參照3B座18樓E室搭建，大廳設有22方呎露台，廚房採用開放式設計。

●匯璽III連沽兩伙大宅 套現7348萬元

西南九龍全新大盤快將登場，刺激區內其他項目交投亦轉旺。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下同區匯璽III，剛連環沽出兩伙，套現7,348萬元。其中6座40樓A單位，實用面積1,214方呎，成交價3,618萬元，呎價29,802元。而8座12樓A室，實用面積1,513方呎，以3,730萬元售出，呎價24,653元。

●陳永傑：本月九龍多盤推出 買家延遲入市決定

啟德GRANDE MONACO今日進行次輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次推售以兩房及三房單位為主，由於九龍區本月將有多個新盤開售，不排除部分買家會延遲入市決定。

他指出，2月公司住宅部佣金收入約3.8億元，較1月微升約2%，創出公司歷來2月最高業績紀錄。3月將有多個全新項目登場，加上疫苗開始接種，投資氣氛將好轉，料整月一手成交量可達1,500至1,800宗，並以樓價1,000萬元以上成交比例佔多。

●大埔朗濤再錄交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，鷹君（00041）旗下大埔白石角朗濤，再度錄得交易告吹個案。單位為第9B座3樓C室，實用面積594方呎，原本於2月23日以1,041.2萬元售出，呎價17,529元，惟已列明為交易再未有進展。