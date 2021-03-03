金融中心大鬥法！英擬靠SPAC保命　港府慢幾拍反加印花稅

全球金融中心大戰白熱化，4個英文字「SPAC」成為保住地位的關鍵！英國政府擬放寬上市規則，重點之一是希望促進「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)交易，達到吸引科技初創企業在當地上市，以維持倫敦在英國脫歐後的歐洲金融中心地位，並加強與紐約及香港的競爭力。在對手咄咄進逼下，香港上調股票印花稅實屬不智，只會反倒讓資金流走。

對於英國有意放寬上市規則，有分析認為，某程度源於英國脫歐後對倫敦金融城構成重重挑戰，因荷蘭阿姆斯特丹今年1月的日均股票交易金額達92億歐元(約111.5億美元或869億港元)，較去年12月多逾3倍；反觀，倫敦今年1月日均股票交易金額降至86億美元，失落歐洲最大股票交易中心寶座。回看倫敦2020年的日均成交額達175億歐元(約210億美元或1,638億港元)。

新股方面，今年直至周二才有首隻歐洲股份赴倫敦掛牌，據悉是丹麥消費評價網站Trustpilot，其集資約5,000萬英鎊，估值約10億英鎊。

面對如此困局，倫敦若再不改革，目前世界金融中心「二哥」之位必然失去，SPAC成為了救命符！SPAC近年在美國蔚然成風，去年當地共有229家SPAC公司上市，集資760億美元，佔美國整體新股59%。今年首3周，美國SPAC新股已達56宗，集資160億美元，遠超傳統IPO的9宗及40億美元集資額，而且陸續有來，日本軟銀最近也宣布新增兩隻SPAC。

英國在SPAC發展顯然落後，雖然倫敦證交所並非沒有SPAC，但據現時監管規定，一旦SPAC選定了收購目標，就必須停牌，且在交易內容公布前不能恢復買賣，這意味着一旦SPAC投資者不喜歡收購目標，就不能即時沽貨。按最新改革建議，英國的SPAC規例將與美國睇齊，以投資者為先。

事實上，由於英國要求嚴緊，自2020年以來，只有一隻SPAC在倫交所掛牌，不少英國本土企業，包括電動車生產商Arrival及博彩數據公司Genius Sports也選擇在美國進行SPAC上市。

由此可見，SPAC熱潮席捲全球，各主要金融中心亦謀分一杯羹。新加坡交易所行政總裁羅文才最近透露，當地計劃今季就引入SPAC進行市場諮詢，若獲得支持，期望最快今年有首隻SPAC掛牌，搶亞洲區「頭啖湯」。偏偏香港又慢幾拍，財政司司長陳茂波日前稱，港府正認真探討SPAC，但沒有提供時間表，致使市場人士不斷批評，港府不但跟不上潮流，更要在股票印花稅「落刀」。

然而，不少投資名宿警告這股SPAC狂潮可能觸發大冧市。「商品大王」羅傑斯表示，SPAC蜂擁上市是大牛市即將結束前的警號之一，猶如300年前的密西西比公司、南海公司泡沫爆破，悲劇將重演。「股神」巴菲特的副手芒格也公開警告，SPAC是泡沫迹象，直言世界沒有SPAC可能會更美好。

華爾街大行高盛則很可能從SPAC熱潮中獲益，該行行政總裁所羅門表示，雖然新的集資活動可能造成市場波動及炒風，但目前情況不應視為「危機」，惟他亦提到SPAC繞過傳統IPO盡職審查程序的把關工作，可能對一些投資者構成風險。

【小知識：投資「空殼公司」博賺】

所謂「特殊目的收購公司」(SPAC)又稱「空白支票公司」，是近年美國企業熱門的上市方式，其操作是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。雖然SPAC在上市時沒有實質業務，但可透過「名人效應」吸引投資者入股，博之後的收購目標能讓股價飛升。若SPAC在規定期限內(通常兩年)未能找到收購目標，投資者可取回本金。

英國富商布蘭森的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)，便是透過SPAC形式上市的例子，公司掛牌後備受散戶追捧，去年疫情期間，布蘭森透過減持維珍銀河股份，套現大筆資金，以挽救其受重創的商業王國。

SPAC上市時只有現金，並沒有任何實體業務，亦沒有任何業績可循，在新股文件上不會列明收購目標，僅提到收購的行業類別或所在地區，故投資者認購時真的只講「信」字，收購項目亦可能告吹。當SPAC找到合適的收購目標後，需要進行一系列盡職調查，並需要通過股東會議決進行收購或合併。

由於SPAC已掛牌，因此被收購的目標企業將自動成為上市公司，對尋求上市的企業來說，SPAC可謂較具效率，甚或可於幾個月內完成，而傳統的首次公開招股(IPO)過程往往需更長時間，期間更易受市場波動等不明朗因素影響。

雖然港府慢幾拍，但不少本地知名富豪已着手投入SPAC，以迎接資本市場新趨勢。